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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:44
В июле розничная торговля ожила. Посмотрим, закрепится ли тренд в августе, или рост сформировал отложенный за карантин спрос...
Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:37
Утренние курсы, 9-27:
Харьков 27.43 - 27.49,
диапазон котировок наличного доллара: 27.40..27.43 - 27.49..27.53 (ПОВ, опт)
Сумы 27.35..27.40 - 27.50
Полтава 27.37 - 27.49
Вчера утром: Харьков 27.52 - 27.59, Сумы 27.40 - 27.55, Полтава 27.45 - 27.55
Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:59
жарко уже с утра
27.30-27.40/27.45-27.50
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 21 сер, 2020 12:13, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:18
Долярчик, Ви ще в ясельній групі?
Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:30
Сегодня у НБУ нет вчерашней планки в 27.31 и будет интересно посмотреть на уровни покупок, если они будут, конечно. Пока что прослеживается четкая цель держать уровень 27.30 - 27.35 и выкупать по максимуму в этом корридоре.
По данным за среду, объем межбанка существенно вырос до 539 млн. $, при полнейшем балансе спроса и предложения и неучастии НБУ (естественно). На наличном рынке впервые за последние 2 недели небольшой перевес покупки валюты.
Рынок находится в балансе на момент.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:45
Витівка НБУ
Вітаюсь совсіма.
Хто-небудь може пояснити вчорашню витівку НБУ з купівлею доляра на його рості? Дані ліквідності підтвержують що він купив десь 20 млн.долярів за 548 млн. гривні.
Нічим, окрім як неринковою домовленністю з якимось банком по неринковому курсу для підримки штанів! І кого так НБУ виділяє???
От вам і підтримка стабільності курсу, ой вибачте, зглажування коливань.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 21 сер, 2020 11:47, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:46
Просто на роботі скучно
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:21
Имхо: золото абсорбирует в себя "лишние" доллары в период кризисов и тем самым не даёт доллару упасть ниже плинтуса. Кроме него это пузыри акций IT компаний и акции ТЕСЛА и куча других. Накупят простофили акции и золото по цене до небес, а потом через время всё это обесценится в разы. И таким образом все "лишние" напечатанные триллионы долларов "обнулятся."
И доллар снова будет в почёте.
В этом его секрет и сила.
Лишнююю гривну таким образом не свяжут у нас. Поэтому её и не печатают в излишестве. Эмиссия у нас мизерная, чтоб дефицит гривны ощущался. Так держат инфляцию.Всё это имхо, однако.
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