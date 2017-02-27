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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6255625662576258

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 255
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
125
Ніяких змін не очікую
18%
45
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:31

Всё, 30 отменяется :)

"По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривень до конца этого года" - Шмыгаль
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:32

  Долярчик написав:Просто на роботі скучно :mrgreen:


Ув. модераторы. Если вы почему-то не можете забанить это недоразумение за перманентный жэстачайшый флуд, то забаньте хотя бы за махровый русизм от якобы львовянина.

Уже, ей-богу, не знаешь, как до вас достучаться. Вообще, тред с уходом ДС деградирует просто катастрофически :| Хочется уже иметь не бан-лист, а whitelist, потому что трэша уже существенно больше половины трафика.

Извинити, бомбануло.
Вадюшка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:35

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.08.2020.......................27,3825
Гривна укрепилась на 10 копеек.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. Сразу же, без раскачки, пошли вверх и к 10-30 выросли на 2.5 копейки. После этого сузили спред до рабочих 2 копеек и к 11 опустились на копейку. Потом снова выросли на 1.5 копейки и откатились на полкопейки. Идет достаточно равновесная торговля с многократными изменениями направления.
Справочный курс встретили котировками 27.3750 - 27.3950, что на 2 копейки выше открытия.

НБУ вчера выкупил доллары на 548 млн. грн. Это подтверждает вчерашнее сообщение о покупке 20 млн. по 27.40, однако данные все равно не сходятся. На то время, когда появилось это сообщение, график, построенный по данным Укрдилинга показывал более высокие котировки. Изменению официального курса относительно справочного этот график соответствовал. Торговля на уровне интервенции должна была дать более низкий официальный курс. Ничего не понимаю :shock:
Остатки на коррсчетах немного выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов, интервенции и мелких операций казначейства. В минус играла только наличка.

В среду объем валютного рынка вырос с 477.2 до 539.1 млн. Обороты чистые! Я давно не припомню такого всплеска активности без необходимости вмешательства НБУ. Примечательно также то, что почти весь объем торгов был обеспечен клиентскими операциями, которые взлетели до рекордных значений, спрос и предложение были очень близки к балансу. Такая картина подтверждает подозрения, высказанные в среду. Подскок Рыжика был организован под крупную продажу.

  Вадюшка написав:Хочется уже иметь не бан-лист, а whitelist

Он есть. Можно пользователей добавлять в друзья и читать только их сообщения :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:43

  Сибарит написав:НБУ вчера выкупил доллары на 548 млн. грн.

Ув. Сибарит, тут не опечатка ли? :o

  Сибарит написав:
  Вадюшка написав:Хочется уже иметь не бан-лист, а whitelist

Он есть. Можно пользователей добавлять в друзья и читать только их сообщения :)

О как!.. Пойду покопаюсь в дебрях настроек тогда, спасибо :)
Вадюшка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:45

Вадюшка, йди на йух! :lol: :mrgreen:

Дитячий садочок - не може мене в ігнор поставити!
Слабак! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:48

Европейские индексы деловой активности вышли хуже прогноза, евро торгуется с понижением 1.1813
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Patrick
 
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  #<1 ... 6255625662576258
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