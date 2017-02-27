RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6255625662576258

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 255
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
125
Ніяких змін не очікую
18%
45
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:35

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.08.2020.......................27,3825
Гривна укрепилась на 10 копеек.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. Сразу же, без раскачки, пошли вверх и к 10-30 выросли на 2.5 копейки. После этого сузили спред до рабочих 2 копеек и к 11 опустились на копейку. Потом снова выросли на 1.5 копейки и откатились на полкопейки. Идет достаточно равновесная торговля с многократными изменениями направления.
Справочный курс встретили котировками 27.3750 - 27.3950, что на 2 копейки выше открытия.

НБУ вчера выкупил доллары на 548 млн. грн. Это подтверждает вчерашнее сообщение о покупке 20 млн. по 27.40, однако данные все равно не сходятся. На то время, когда появилось это сообщение, график, построенный по данным Укрдилинга показывал более высокие котировки. Изменению официального курса относительно справочного этот график соответствовал. Торговля на уровне интервенции должна была дать более низкий официальный курс. Ничего не понимаю :shock:
Остатки на коррсчетах немного выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов, интервенции и мелких операций казначейства. В минус играла только наличка.

В среду объем валютного рынка вырос с 477.2 до 539.1 млн. Обороты чистые! Я давно не припомню такого всплеска активности без необходимости вмешательства НБУ. Примечательно также то, что почти весь объем торгов был обеспечен клиентскими операциями, которые взлетели до рекордных значений, спрос и предложение были очень близки к балансу. Такая картина подтверждает подозрения, высказанные в среду. Подскок Рыжика был организован под крупную продажу.

  Вадюшка написав:Хочется уже иметь не бан-лист, а whitelist

Он есть. Можно пользователей добавлять в друзья и читать только их сообщения :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5146
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3013 раз.
Подякували: 7964 раз.
 
Профіль
16
9
15
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:43

  Сибарит написав:НБУ вчера выкупил доллары на 548 млн. грн.

Ув. Сибарит, тут не опечатка ли? :o

  Сибарит написав:
  Вадюшка написав:Хочется уже иметь не бан-лист, а whitelist

Он есть. Можно пользователей добавлять в друзья и читать только их сообщения :)

О как!.. Пойду покопаюсь в дебрях настроек тогда, спасибо :)
Вадюшка
 
Повідомлень: 56
З нами з: 26.09.11
Подякував: 579 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:48

Европейские индексы деловой активности вышли хуже прогноза, евро торгуется с понижением 1.1813
Зображення
Patrick
 
Повідомлень: 1039
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1734 раз.
Подякували: 1218 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:21

  Сибарит написав:НБУ вчера выкупил доллары на 548 млн. грн. Это подтверждает вчерашнее сообщение о покупке 20 млн. по 27.40, однако данные все равно не сходятся. На то время, когда появилось это сообщение, график, построенный по данным Укрдилинга показывал более высокие котировки. Изменению официального курса относительно справочного этот график соответствовал. Торговля на уровне интервенции должна была дать более низкий официальный курс. Ничего не понимаю :shock:


Если все-таки НБУ выкупил вчера 20 млн. по курсу 27.40, что выше официального на тот момент, это вообще треш какой-то. НБУ записал себе в баланс минус, чтобы своим откупом поднять курс по сути дела :|
VALONI
Аватар користувача
 
Повідомлень: 47
З нами з: 25.04.16
Подякував: 25 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:38

  s0v7a написав:
Хто-небудь може пояснити вчорашню витівку НБУ з купівлею доляра на його рості? Дані ліквідності підтвержують що він купив десь 20 млн.долярів за 548 млн. гривні.


Логіку важко знайти - або позначають нове дно 27.40, або треба було підняти трошки курс для чогось чи когось.

Підскажіть, будь ласка, Чи завжди 1.3 Інші монетарні операції - інтервенція НБУ на міжбанку?
https://bank.gov.ua/ua/markets/fm-liquidity
VALONI
Аватар користувача
 
Повідомлень: 47
З нами з: 25.04.16
Подякував: 25 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:39

  VALONI написав:
  Сибарит написав:НБУ вчера выкупил доллары на 548 млн. грн. Это подтверждает вчерашнее сообщение о покупке 20 млн. по 27.40, однако данные все равно не сходятся. На то время, когда появилось это сообщение, график, построенный по данным Укрдилинга показывал более высокие котировки. Изменению официального курса относительно справочного этот график соответствовал. Торговля на уровне интервенции должна была дать более низкий официальный курс. Ничего не понимаю :shock:


Если все-таки НБУ выкупил вчера 20 млн. по курсу 27.40, что выше официального на тот момент, это вообще треш какой-то. НБУ записал себе в баланс минус, чтобы своим откупом поднять курс по сути дела :|

Измена заключается в том, что не выкупают больше, давая ликвидность.
Спокойно гнать курс на 30 и прикупить по дороге пару-тройку миллиардов долларов, которые можно возвратить внешним кредиторам и не брать новых, от которых треть бюджета (!!!) уходит на обслуживание госдолга.

Печатайте и возвращайте долг. Страна должна избавиться от этого коррупционного ярма. Это прямая финансовая коррупция, когда присосались к деньгам налогоплательщиков, хотя давно уже могли бы страть второй Францией.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8784
З нами з: 21.09.12
Подякував: 990 раз.
Подякували: 1447 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:04

  VALONI написав:
  s0v7a написав:
Хто-небудь може пояснити вчорашню витівку НБУ з купівлею доляра на його рості? Дані ліквідності підтвержують що він купив десь 20 млн.долярів за 548 млн. гривні.


Логіку важко знайти - або позначають нове дно 27.40, або треба було підняти трошки курс для чогось чи когось.

Підскажіть, будь ласка, Чи завжди 1.3 Інші монетарні операції - інтервенція НБУ на міжбанку?
https://bank.gov.ua/ua/markets/fm-liquidity



Вітаю, VALONI.

Ні, не завжди.

Там можуть бути значення повернення інших довгострокових кредитів і це відображають тут -
https://bank.gov.ua/files/Arhiv_dovidkovo_ukr.xlsx

Або величини розрахунків за проведені Національним банком України аукціонів своп процентної ставки. Останній 19 серпня. Скільки за це треба платити я не знаю. Може хто розʼяснить скільки треба заплатити за своп на 5 млрд.грн.?

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 21 сер, 2020 14:24, всього редагувалось 5 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1441
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1978 раз.
 
Профіль
2
2
10
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:21

  s0v7a написав:
  VALONI написав:
  s0v7a написав:
Хто-небудь може пояснити вчорашню витівку НБУ з купівлею доляра на його рості? Дані ліквідності підтвержують що він купив десь 20 млн.долярів за 548 млн. гривні.


Логіку важко знайти - або позначають нове дно 27.40, або треба було підняти трошки курс для чогось чи когось.

Підскажіть, будь ласка, Чи завжди 1.3 Інші монетарні операції - інтервенція НБУ на міжбанку?
https://bank.gov.ua/ua/markets/fm-liquidity



Вітаю, VALONI.

Ні, не завжди.

Там можуть бути значення повернення інших довгострокових кредитів і це відображують тут -
https://bank.gov.ua/files/Arhiv_dovidkovo_ukr.xlsx

Або величини розрахунків за проведені Національним банком України аукціонів своп процентної ставки. Останній 19 серпня. Скільки за це требо платити я не знаю. Може хто розʼяснить скільки треба заплатити за своп на 5 млрд.грн.?

ВО

Хай щастить!


Дякую, також знайшов в документах НБУ, інші монетарні операції: операції репо, операції з купівлі/продажу державних облігацій України з банками України, інтервенції на валютному ринку, надання стабілізаційних кредитів, купівля-продаж іноземної валюти на умовах “своп”.

Тобто, своп тільки на купівлю-продаж їноземної валюти.
А взагалі то дуже цікавий індикатор. :D
VALONI
Аватар користувача
 
Повідомлень: 47
З нами з: 25.04.16
Подякував: 25 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6255625662576258
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: s0v7a і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 716, 717, 718
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7173 1627108
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 сер, 2020 14:16
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1968, 1969, 1970
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19693 2463314
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 сер, 2020 13:34
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 49, 50, 51
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
505 113719
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 сер, 2020 20:58
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88812)
21.08.2020 14:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.