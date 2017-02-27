Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 21.08.2020.......................27,3825 Гривна укрепилась на 10 копеек. Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. Сразу же, без раскачки, пошли вверх и к 10-30 выросли на 2.5 копейки. После этого сузили спред до рабочих 2 копеек и к 11 опустились на копейку. Потом снова выросли на 1.5 копейки и откатились на полкопейки. Идет достаточно равновесная торговля с многократными изменениями направления. Справочный курс встретили котировками 27.3750 - 27.3950, что на 2 копейки выше открытия.
НБУ вчера выкупил доллары на 548 млн. грн. Это подтверждает вчерашнее сообщение о покупке 20 млн. по 27.40, однако данные все равно не сходятся. На то время, когда появилось это сообщение, график, построенный по данным Укрдилинга показывал более высокие котировки. Изменению официального курса относительно справочного этот график соответствовал. Торговля на уровне интервенции должна была дать более низкий официальный курс. Ничего не понимаю Остатки на коррсчетах немного выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов, интервенции и мелких операций казначейства. В минус играла только наличка.
В среду объем валютного рынка вырос с 477.2 до 539.1 млн. Обороты чистые! Я давно не припомню такого всплеска активности без необходимости вмешательства НБУ. Примечательно также то, что почти весь объем торгов был обеспечен клиентскими операциями, которые взлетели до рекордных значений, спрос и предложение были очень близки к балансу. Такая картина подтверждает подозрения, высказанные в среду. Подскок Рыжика был организован под крупную продажу.
Вадюшка написав:Хочется уже иметь не бан-лист, а whitelist
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Сибарит написав:НБУ вчера выкупил доллары на 548 млн. грн. Это подтверждает вчерашнее сообщение о покупке 20 млн. по 27.40, однако данные все равно не сходятся. На то время, когда появилось это сообщение, график, построенный по данным Укрдилинга показывал более высокие котировки. Изменению официального курса относительно справочного этот график соответствовал. Торговля на уровне интервенции должна была дать более низкий официальный курс. Ничего не понимаю
Если все-таки НБУ выкупил вчера 20 млн. по курсу 27.40, что выше официального на тот момент, это вообще треш какой-то. НБУ записал себе в баланс минус, чтобы своим откупом поднять курс по сути дела
Сибарит написав:НБУ вчера выкупил доллары на 548 млн. грн. Это подтверждает вчерашнее сообщение о покупке 20 млн. по 27.40, однако данные все равно не сходятся. На то время, когда появилось это сообщение, график, построенный по данным Укрдилинга показывал более высокие котировки. Изменению официального курса относительно справочного этот график соответствовал. Торговля на уровне интервенции должна была дать более низкий официальный курс. Ничего не понимаю
Если все-таки НБУ выкупил вчера 20 млн. по курсу 27.40, что выше официального на тот момент, это вообще треш какой-то. НБУ записал себе в баланс минус, чтобы своим откупом поднять курс по сути дела
Измена заключается в том, что не выкупают больше, давая ликвидность. Спокойно гнать курс на 30 и прикупить по дороге пару-тройку миллиардов долларов, которые можно возвратить внешним кредиторам и не брать новых, от которых треть бюджета (!!!) уходит на обслуживание госдолга.
Печатайте и возвращайте долг. Страна должна избавиться от этого коррупционного ярма. Это прямая финансовая коррупция, когда присосались к деньгам налогоплательщиков, хотя давно уже могли бы страть второй Францией.
Або величини розрахунків за проведені Національним банком України аукціонів своп процентної ставки. Останній 19 серпня. Скільки за це треба платити я не знаю. Може хто розʼяснить скільки треба заплатити за своп на 5 млрд.грн.?
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 21 сер, 2020 14:24, всього редагувалось 5 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Або величини розрахунків за проведені Національним банком України аукціонів своп процентної ставки. Останній 19 серпня. Скільки за це требо платити я не знаю. Може хто розʼяснить скільки треба заплатити за своп на 5 млрд.грн.?
ВО
Хай щастить!
Дякую, також знайшов в документах НБУ, інші монетарні операції: операції репо, операції з купівлі/продажу державних облігацій України з банками України, інтервенції на валютному ринку, надання стабілізаційних кредитів, купівля-продаж іноземної валюти на умовах “своп”.
Тобто, своп тільки на купівлю-продаж їноземної валюти. А взагалі то дуже цікавий індикатор.