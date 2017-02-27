Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:58

По финансовому рынку активно расходится слух об увольнении из Нацбанка директора департамента открытых рынков Сергея Пономаренко. Говорят, что завтра, 21 августа, станет его последним рабочим днем в НБУ. Информация не официальная, и не подтверждена декларацией при увольнении в НАПК, но живо обсуждается в банковской системе.



Увольнению Пономаренко никто не удивился. О нем давно говорили, как о подозрительной личности, которая сливает инсайдерскую информацию о торгах на межбанке некоторым участникам валютных торгов. Благодаря покровительству (а может и соучастию) бывших председателей Нацбанка Валерии Гонтаревой, Якова Смолия и экс-зампреда Олега Чурия, его действия как следует не расследовались правоохранительными органами (но по некоторым эпизодам были обыски). Хотя валютные дилеры ни раз отмечали совместную игру и подыгрывание Нацбанка некоторым банкам на межбанке. А также сливы коммерческой информации из Национального банка, которая позволяла отдельным спекулянтам зарабатывать на разнице в курсах. Это все направление и зона ответственности Пономаренко.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.