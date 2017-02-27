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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6256625762586259

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 255
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
125
Ніяких змін не очікую
18%
45
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:09

  Alex2006 написав:Большинство взятых новых долгов просто лежат у нас в ЗВР. Считай, взяли в долг 2 млрд, через 5 лет надо отдать 2.1млрд. 2 млрд так и лежат в ЗВР, 100 млн процентов НБУ выкупает за 5 дней при стандартном выкупе по 20 в день. Что вам не нравится?


А вы оформите кредит на таких условиях - деньги будут лежать у кредитора в качестве залога. А вы будете исправно выплачивать проценты за счет новых кредитов, увеличивая свой долг?

Тоесть вы ничего не получите, но будете должны всё больше и больше. А увеличение вашего долга кредитор будет называть "помощью". Требуя за такую "помощь" увеличения ваших платежей по растущему долгу.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 21 сер, 2020 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:А вы оформите кредит на таких условиях - деньги будут лежать у кредитора в качестве залога. А вы будете исправно выплачивать проценты за счет новых кредитов, увеличивая свой долг?

Гроші МВФ можна витрачати на валютні інтервенції. Протримався, не витратив - отримай бонус у вигляді зменшення відсотків на нові кредити (не від МВФ). Так що схема працює. Борги у всіх держав є, якщо відсотки падають, і з перекредитацію не напряжно, то чого б не жити і добра наживати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:25

  холява написав:После 13 часов почему то все подняли продажу 27.55 -27.60
Прием 27. 42 и выше .....

холява Привет!

А я заметил, что после 10-11 утра в Харькове приподнялся прием 27.45(46) , продажа ушла высоко в рознице 27.55..27.60

Это конечно шутка и причина вряд ли в этом, но по ощущениям на этой неделе чаще в медиа-пространстве стал появляться премьер. И курс быстро меняется в разных направлениях. Игра слов.. ШМИГА́ТИ - Швидко рухатися в різних напрямках, кидатися в різні боки; шастати, метатися.
Востаннє редагувалось Patrick в П'ят 21 сер, 2020 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:26

  lapay написав:Так що схема працює. Борги у всіх держав є, якщо відсотки падають, і з перекредитацію не напряжно, то чого б не жити і добра наживати?


тоесть вы готовы влезть в кредитную кабалу, в которой вы ничего не получаете, но ваши долги растут? Ведь долги у всех есть, если процент по кредиту падает за счет того что вы соглашаетесь покупать все более и более дорогие страховки указанные в условиях кредитора и вынуждены работать все больше и больше на обслуживание растущего долга, то "чого б не жити і добра наживати?"

Вы все больше и больше работаете на выплату долгов, но ваш долг растёт. Но зато проценты падают. :lol:

Так чтоли? :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:29

  Alex2006 написав:А зачем выкупать больше, перекашивая рынок?

Верно, не нужно. Лишать финансовой кормушки приближенных - это больно.

Большинство взятых новых долгов просто лежат у нас в ЗВР. Считай, взяли в долг 2 млрд, через 5 лет надо отдать 2.1млрд. 2 млрд так и лежат в ЗВР, 100 млн процентов НБУ выкупает за 5 дней при стандартном выкупе по 20 в день. Что вам не нравится?

А я что говорил отдать досрочно? Я сказал, чтоб не брали новых, а печатали и выкупали с рынка валюту ниже 30, раз есть желающие продавать. Сокращение госдолга до 20-30% от ВВП вполне реально.

Если взятые деньги лежат мертвым грузом - зачем было тогда их брать, и обслуживать проценты из бюджета. Ответ после первой цитаты.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:35

  Alex2006 написав:А зачем выкупать больше, перекашивая рынок? Большинство взятых новых долгов просто лежат у нас в ЗВР. Считай, взяли в долг 2 млрд, через 5 лет надо отдать 2.1млрд. 2 млрд так и лежат в ЗВР, 100 млн процентов НБУ выкупает за 5 дней при стандартном выкупе по 20 в день. Что вам не нравится?
вы руководствуетесь расчетами какими-то ? опубликуйте ибо мне в этой теме писали что у нас (у государства) общий долг превышает ЗВР в три раза :?:
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Вы все больше и больше работаете на выплату долгов, но ваш долг растёт. Но зато проценты падают.

Навпаки. При перекредитації, фактично, не треба виплачувати тіло боргу, а тільки відсотки. Тому успішні платять меньше, у відсотках бюджету.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:58

По финансовому рынку активно расходится слух об увольнении из Нацбанка директора департамента открытых рынков Сергея Пономаренко. Говорят, что завтра, 21 августа, станет его последним рабочим днем в НБУ. Информация не официальная, и не подтверждена декларацией при увольнении в НАПК, но живо обсуждается в банковской системе.

Увольнению Пономаренко никто не удивился. О нем давно говорили, как о подозрительной личности, которая сливает инсайдерскую информацию о торгах на межбанке некоторым участникам валютных торгов. Благодаря покровительству (а может и соучастию) бывших председателей Нацбанка Валерии Гонтаревой, Якова Смолия и экс-зампреда Олега Чурия, его действия как следует не расследовались правоохранительными органами (но по некоторым эпизодам были обыски). Хотя валютные дилеры ни раз отмечали совместную игру и подыгрывание Нацбанка некоторым банкам на межбанке. А также сливы коммерческой информации из Национального банка, которая позволяла отдельным спекулянтам зарабатывать на разнице в курсах. Это все направление и зона ответственности Пономаренко.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:00

  lapay написав:Навпаки. При перекредитації, фактично, не треба виплачувати тіло боргу, а тільки відсотки. Тому успішні платять меньше, у відсотках бюджету.


В данном случае перекредитация идет под условие что население будет платить высокие тарифы монополистам. По сути это конвертация процентов по долгу в рабство населения.

Долг никуда не девается и растет, но переоформляется под меньшие проценты за счет того что население вынуждено больше работать чтобы выплачивать растущие тарифы монополиям.
Амвросий
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