Alex2006 написав:А зачем выкупать больше, перекашивая рынок?
Верно, не нужно. Лишать финансовой кормушки приближенных - это больно.
Большинство взятых новых долгов просто лежат у нас в ЗВР. Считай, взяли в долг 2 млрд, через 5 лет надо отдать 2.1млрд. 2 млрд так и лежат в ЗВР, 100 млн процентов НБУ выкупает за 5 дней при стандартном выкупе по 20 в день. Что вам не нравится?
А я что говорил отдать досрочно? Я сказал, чтоб не брали новых, а печатали и выкупали с рынка валюту ниже 30, раз есть желающие продавать. Сокращение госдолга до 20-30% от ВВП вполне реально.
Если взятые деньги лежат мертвым грузом - зачем было тогда их брать, и обслуживать проценты из бюджета. Ответ после первой цитаты.
зараз добрий час дешевого долара, щоб перекредитуватися на ліпших умовах, або погасити/викупити старі дорогі в обслуговуванні борги.
zРадио написав:В Турции анонсировали "открытие месторождения в Черном море, знаменующее новую эру для нации". О как... Что ж они там такого нашли - гигантское месторождение газа? Детали обещают к пятнице, но лира на новостях уже прибавила 2%, а местный нефтегазовый сектор - 9%...
flyman написав:тупо, я позичаю у субсіда 100 доларів, "щоб було", кладу в трилітрову банку, а через рік йому вертаю 110 доларів, і потім позичаю знову 200, але з умовою, що я йому зроблю йому вільний доступ на свою лоджію, і ще буду винен 200 + відсотки.
Альтернатива - дефолт, т.е. кому должны - всем прощаем. В этом случае страна переводится на полную предоплату до тех пор пока не рассчитаемся со старыми долгами (только ещ едороже, т.к. премия за риск). Все предприятия, работающие на импортном сырье (а таких большинство) резко остаются без сырья, ничего не производят, их стоимость падает до нуля и они выкупаются теми, у кого есть нал в загашнике. Т.е. теми же олигархами. Итого полная олигархизация экономики. И сейчас она почти полностью принадлежит олигархам, а в случае дефолта будет принадлежать вообще полностью. Кроме того, тотальное банкротство экономики сопровождается и тотальным обнищанием населения. Работы нет, заплаты нет, социал на минимуме и в рамках гуманитарки - идеальная революционная ситуация.
Умные правительства зарабатывают хорошую кредитную историю, что выражается в сниженных процентах по займам. Умные правительства занимают под сниженные проценты и отдают старые долги с высокой нагрузкой на бюджет, таким образом плавно снижая общую сумму выплат по процентам. В итоге, если всякие радикалы не спровоцируют дефолт или перевыборы, долговая нагрузка снижается до примлемого уровня и далее есть выбор: поднатужиться и вернуть долги или оставить как есть, выплатив их со временем.
Но можно, конечно, и послать всех нах. Тогда кое-кто выкупит всю страну вскладчину с кем-то, а люди... ну, люди как-то в землянках да на хлебе и воду вытянут. Не впервой.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.....................21.08.2020..................25.08.2020 дата розрахунку...................20.08.2020...................21.08.2020 Євро.......................................32,5529........................32,4621 Долар США............................27,4812........................27,3942 После полудня доллар отыграл 1 копейку. Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. Сразу же, без раскачки, пошли вверх и к 10-30 выросли на 2.5 копейки. После этого сузили спред до рабочих 2 копеек и к 11 опустились на копейку. Потом снова выросли на 1.5 копейки и откатились на полкопейки. Идет достаточно равновесная торговля с многократными изменениями направления. Справочный курс встретили котировками 27.3750 - 27.3950, что на 2 копейки выше открытия. После полудня поднялись на копейку и ушли на обед. После обеда на пустеющем рынке разбушевался Рыжик. Сначала к 15 выросли на 4.5 копейки, потом откатились на 1.5. Официальный курс встретили котировками 27.4150 - 27.4350. За день выросли на 6.5 копеек. В целом, сессия отличалась равновесной торговлей с многичисленными переменами настроения. Общий небольшой рост соответствовал росту доллара в мире. Относительно евро гривна укрепилась.
Этот день в истории: 2019 - 25.2044 (+7) + 219 2018 - 27.7095 (+1) -31
p_vovk74 написав:Умные правительства зарабатывают хорошую кредитную историю, что выражается в сниженных процентах по займам. Умные правительства занимают под сниженные проценты и отдают старые долги с высокой нагрузкой на бюджет, таким образом плавно снижая общую сумму выплат по процентам. В итоге, если всякие радикалы не спровоцируют дефолт или перевыборы, долговая нагрузка снижается до примлемого уровня и далее есть выбор: поднатужиться и вернуть долги или оставить как есть, выплатив их со временем.
К сожалению, дело не только в кредитной истории - она у нас практически идеальная, но, несмотря на это, мы платим одни из самых высоких в мире процентов, притом, что за последние 20 лет не отказались ни от доллара государственного долга! Даже реструктуризация 2015-го - это value recovery instrument (VRI), а не отказ нас, или списание нам.
Проблема значительно шире - в высоком страновом риске, который формируется далеко не только историей погашения суверенных кредитов. А еще безопасностью ведения дел в стране, возвратностью FDI, политической стабильностью, преемственностью системы власти (не путать с преемственностью элит), уровнем монополизации рынков и т.д.
Просто отдавая внешние долги их стоимость не снизить. Можете перепроверить историю размещения наших государственных бондов - премия к LIBOR пляшет как на кардиограмме, но тренда на снижение нет! От слова совсем