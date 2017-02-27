Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:41

flyman написав: тупо,

я позичаю у субсіда 100 доларів, "щоб було", кладу в трилітрову банку, а через рік йому вертаю 110 доларів, і потім позичаю знову 200, але з умовою, що я йому зроблю йому вільний доступ на свою лоджію, і ще буду винен 200 + відсотки. тупо,я позичаю у субсіда 100 доларів, "щоб було", кладу в трилітрову банку, а через рік йому вертаю 110 доларів, і потім позичаю знову 200, але з умовою, що я йому зроблю йому вільний доступ на свою лоджію, і ще буду винен 200 + відсотки.

Альтернатива - дефолт, т.е. кому должны - всем прощаем.В этом случае страна переводится на полную предоплату до тех пор пока не рассчитаемся со старыми долгами (только ещ едороже, т.к. премия за риск). Все предприятия, работающие на импортном сырье (а таких большинство) резко остаются без сырья, ничего не производят, их стоимость падает до нуля и они выкупаются теми, у кого есть нал в загашнике. Т.е. теми же олигархами. Итого полная олигархизация экономики. И сейчас она почти полностью принадлежит олигархам, а в случае дефолта будет принадлежать вообще полностью.Кроме того, тотальное банкротство экономики сопровождается и тотальным обнищанием населения. Работы нет, заплаты нет, социал на минимуме и в рамках гуманитарки - идеальная революционная ситуация.Умные правительства зарабатывают хорошую кредитную историю, что выражается в сниженных процентах по займам. Умные правительства занимают под сниженные проценты и отдают старые долги с высокой нагрузкой на бюджет, таким образом плавно снижая общую сумму выплат по процентам. В итоге, если всякие радикалы не спровоцируют дефолт или перевыборы, долговая нагрузка снижается до примлемого уровня и далее есть выбор: поднатужиться и вернуть долги или оставить как есть, выплатив их со временем.Но можно, конечно, и послать всех нах. Тогда кое-кто выкупит всю страну вскладчину с кем-то, а люди... ну, люди как-то в землянках да на хлебе и воду вытянут. Не впервой.