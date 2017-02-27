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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6258625962606261

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 255
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
125
Ніяких змін не очікую
18%
45
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 17:50

Результаты интервенций за неделю

За текущую неделю 17 -21.08.2020 НБУ выкупил на МБ 129.5 млн.
Ничего не продавал.
Все интервенции проводились методом единого курса.

По дням анализ ликвидности дает:
- понедельник - 20.5;
- вторник - 89.5;
- среда - 0;
- четверг - 20;
- пятница - 0.
Всего получается 130, т.е. ничего не получается!
Похоже, в графу "прочие монетарные" закралась какая-то прочая мелочь. Выглядит все правдоподобно, но не сходится.
Интервенция четверга остается очень загадочной.

Чистая покупка с начала года составила 1106.6 млн.

  s0v7a написав:Хто-небудь може пояснити вчорашню витівку НБУ з купівлею доляра на його рості? Дані ліквідності підтвержують що він купив десь 20 млн.долярів за 548 млн. гривні.

Нічим, окрім як неринковою домовленністю з якимось банком по неринковому курсу для підримки штанів! І кого так НБУ виділяє???

НБУ покупал не на росте, а после очень резкого локального движения вниз.
Вся непонятка в том, что покупал значительно ниже текущих котировок. Это не НБУ поддерживал штаны банку. Это банк продал дешевле для поддержки штанов НБУ :)
Конспирология - это интересно, но надо хотя бы цифры сопоставлять перед тем, как бросаться голословными обвинениями.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

З 166 держав, за якими Світовий банк наводить дані реального ВВП за 1990–2018 роки, падіння показали тільки Україна (-36,1%) і Грузія (-0,8%). Решта світу за ці роки виросла: глобальний ВВП — у 2,2 разу, ВВП країн із високими доходами — у 1,8 разу, країн із середніми доходами — у 3,4–3,7 разу, найбідніших — у 2,9 раз.
Цей маргінальний антирекорд Україна утримувала й до початку війни 2014 року: у 1990–2013 роках її реальний ВВП скоротився на 30,1%.

Из ТГ Гетманцева(с)
Насколько я помню, это Председатель Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Вам ребята и флаг в руки, и якорь туда же
Год прошел, ждем отчета как изменилась ситуация под вашим оуководством.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 21 сер, 2020 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:51

  freeze написав:З 166 держав, за якими Світовий банк наводить дані реального ВВП за 1990–2018 роки, падіння показали тільки Україна (-36,1%) і Грузія (-0,8%). Решта світу за ці роки виросла: глобальний ВВП — у 2,2 разу, ВВП країн із високими доходами — у 1,8 разу, країн із середніми доходами — у 3,4–3,7 разу, найбідніших — у 2,9 раз.
Цей маргінальний антирекорд Україна утримувала й до початку війни 2014 року: у 1990–2013 роках її реальний ВВП скоротився на 30,1%.

Из ТГ Гетманцева(с)
Насколько я помню, это Председатель Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Вам ребята и флаг в руки, и якорь туда же

Потрібно запрошувати статистів з Кремля вони розберуться :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:54

  Patrick написав:
  холява написав:После 13 часов почему то все подняли продажу 27.55 -27.60
Прием 27. 42 и выше .....

холява Привет!

А я заметил, что после 10-11 утра в Харькове приподнялся прием 27.45(46) , продажа ушла высоко в рознице 27.55..27.60

Это конечно шутка и причина вряд ли в этом, но по ощущениям на этой неделе чаще в медиа-пространстве стал появляться премьер. И курс быстро меняется в разных направлениях. Игра слов.. ШМИГА́ТИ - Швидко рухатися в різних напрямках, кидатися в різні боки; шастати, метатися.


В Киеве на левобережке в обед покупал по 27.43
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