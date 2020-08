Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:13

холява написав: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что инфляция оживляет экономику, а стране "это сейчас очень нужно".

Яким чином? Цікаво дізнатися механізм чергового "дива". Девальвація не "допомогла"? Взялися за "цілющу" інфляцію.

Яким чином? Цікаво дізнатися механізм чергового "дива". Девальвація не "допомогла"? Взялися за "цілющу" інфляцію.

Блазні марно сподіваються, що інфляція кардинально збільшить витрати (бо так написано в американських підручниках). Накопичувати будуть у валюті (нічого нового).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell