Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:33

zРадио написав: Trast написав: zРадио написав: В Турции анонсировали "открытие месторождения в Черном море, знаменующее новую эру для нации". О как... Что ж они там такого нашли - гигантское месторождение газа? Детали обещают к пятнице, но лира на новостях уже прибавила 2%, а местный нефтегазовый сектор - 9%...



Turkey Finds Energy in Black Sea as Erdogan Vows a New Era

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ws-new-era В Турции анонсировали "открытие месторождения в Черном море, знаменующее новую эру для нации". О как... Что ж они там такого нашли - гигантское месторождение газа?Детали обещают к пятнице, но лира на новостях уже прибавила 2%, а местный нефтегазовый сектор - 9%...

Нафту. Нафту.



Таки газ. 320 млрд кубов. Продолжают разведку...



Erdogan Unveils Turkey’s Biggest Ever Natural Gas Discovery

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe Таки газ. 320 млрд кубов. Продолжают разведку...

я не знаю что вызывает удивление ? еще 20 лет назад в школе на уроках географии нам рассказывали о больших запасах нефти и газа в шельфах Черного моря , о чемсвидетельствует сероводород и метан в воде .Как только у нас оттяпали Крым мне сразу стало понятно что из за потенциальных огромных запасов нефти\газа , я думаю что они там не хуже чем в персидском заливе , единственное что раньше сдерживало разработку это техническая сложность , но технологии идут вперед .Тоже касается и временно оккупированных территорий , там очень легко добывать сланцевый газ и сланцевую нефть , за последних 5-10 лет технологии в этой области пошли очень далеко и плазменный разрыв дает очень низкую себестоимость добычи этих углеводородов , можно сказать что газ в подарок .То что взялись за это дело ( разведку \ добычу) только сейчас - вот это удивляет ,думаю есть два варианты : 1) возможно ответ в геополитике и там сверху видней 2) уровень технологий дошел до адекватной себестоимости