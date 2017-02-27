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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6258625962606261

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 255
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
125
Ніяких змін не очікую
18%
45
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 17:50

Результаты интервенций за неделю

За текущую неделю 17 -21.08.2020 НБУ выкупил на МБ 129.5 млн.
Ничего не продавал.
Все интервенции проводились методом единого курса.

По дням анализ ликвидности дает:
- понедельник - 20.5;
- вторник - 89.5;
- среда - 0;
- четверг - 20;
- пятница - 0.
Всего получается 130, т.е. ничего не получается!
Похоже, в графу "прочие монетарные" закралась какая-то прочая мелочь. Выглядит все правдоподобно, но не сходится.
Интервенция четверга остается очень загадочной.

Чистая покупка с начала года составила 1106.6 млн.

  s0v7a написав:Хто-небудь може пояснити вчорашню витівку НБУ з купівлею доляра на його рості? Дані ліквідності підтвержують що він купив десь 20 млн.долярів за 548 млн. гривні.

Нічим, окрім як неринковою домовленністю з якимось банком по неринковому курсу для підримки штанів! І кого так НБУ виділяє???

НБУ покупал не на росте, а после очень резкого локального движения вниз.
Вся непонятка в том, что покупал значительно ниже текущих котировок. Это не НБУ поддерживал штаны банку. Это банк продал дешевле для поддержки штанов НБУ :)
Конспирология - это интересно, но надо хотя бы цифры сопоставлять перед тем, как бросаться голословными обвинениями.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

З 166 держав, за якими Світовий банк наводить дані реального ВВП за 1990–2018 роки, падіння показали тільки Україна (-36,1%) і Грузія (-0,8%). Решта світу за ці роки виросла: глобальний ВВП — у 2,2 разу, ВВП країн із високими доходами — у 1,8 разу, країн із середніми доходами — у 3,4–3,7 разу, найбідніших — у 2,9 раз.
Цей маргінальний антирекорд Україна утримувала й до початку війни 2014 року: у 1990–2013 роках її реальний ВВП скоротився на 30,1%.

Из ТГ Гетманцева(с)
Насколько я помню, это Председатель Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Вам ребята и флаг в руки, и якорь туда же
Год прошел, ждем отчета как изменилась ситуация под вашим руководством.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 21 сер, 2020 19:19, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:51

  freeze написав:З 166 держав, за якими Світовий банк наводить дані реального ВВП за 1990–2018 роки, падіння показали тільки Україна (-36,1%) і Грузія (-0,8%). Решта світу за ці роки виросла: глобальний ВВП — у 2,2 разу, ВВП країн із високими доходами — у 1,8 разу, країн із середніми доходами — у 3,4–3,7 разу, найбідніших — у 2,9 раз.
Цей маргінальний антирекорд Україна утримувала й до початку війни 2014 року: у 1990–2013 роках її реальний ВВП скоротився на 30,1%.

Из ТГ Гетманцева(с)
Насколько я помню, это Председатель Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Вам ребята и флаг в руки, и якорь туда же

Потрібно запрошувати статистів з Кремля вони розберуться :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:54

  Patrick написав:
  холява написав:После 13 часов почему то все подняли продажу 27.55 -27.60
Прием 27. 42 и выше .....

холява Привет!

А я заметил, что после 10-11 утра в Харькове приподнялся прием 27.45(46) , продажа ушла высоко в рознице 27.55..27.60

Это конечно шутка и причина вряд ли в этом, но по ощущениям на этой неделе чаще в медиа-пространстве стал появляться премьер. И курс быстро меняется в разных направлениях. Игра слов.. ШМИГА́ТИ - Швидко рухатися в різних напрямках, кидатися в різні боки; шастати, метатися.


В Киеве на левобережке в обед покупал по 27.43
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:13

  холява написав:Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что инфляция оживляет экономику, а стране "это сейчас очень нужно".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/situaci ... 14653.html

Зображення
Яким чином? Цікаво дізнатися механізм чергового "дива". Девальвація не "допомогла"? Взялися за "цілющу" інфляцію.
Блазні марно сподіваються, що інфляція кардинально збільшить витрати (бо так написано в американських підручниках). Накопичувати будуть у валюті (нічого нового).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:19

вечерний оффтоп
  yama написав:
  Alex2006 написав:А зачем выкупать больше, перекашивая рынок? Большинство взятых новых долгов просто лежат у нас в ЗВР. Считай, взяли в долг 2 млрд, через 5 лет надо отдать 2.1млрд. 2 млрд так и лежат в ЗВР, 100 млн процентов НБУ выкупает за 5 дней при стандартном выкупе по 20 в день. Что вам не нравится?
вы руководствуетесь расчетами какими-то ? опубликуйте ибо мне в этой теме писали что у нас (у государства) общий долг превышает ЗВР в три раза :?:

сам постараюсь ответить
Валютні резерви
У липні Міжнародні резерви України зросли на 300 мільйонів доларів. Зараз вони на найбільшому за останні 10 років показнику — 28,8 млрд доларів.
Шмигаль

пересчитал по данных 30.06.2020
https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-t ... havju-borg
по курсу 27,4 получилось что весь долг составляет ~73 млрд дол
но вроде бы после этого еще + 3,7 млрд
Международным валютным фондом в 2020 году МВФ перечислит 2 транша кредита на общую сумму, эквивалентную 3,5 млрд долларов

правда не знаю как с погашениями ,
и еще 1,2 млрд от Евросоюза

график погашений
https://bank.gov.ua/files/ES/Schedule.pdf

ой это все своидить в кучу , может есть уже где готовый график таблица ? :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:33

  zРадио написав:
  Trast написав:
  zРадио написав:В Турции анонсировали "открытие месторождения в Черном море, знаменующее новую эру для нации". О как... Что ж они там такого нашли - гигантское месторождение газа? :roll: Детали обещают к пятнице, но лира на новостях уже прибавила 2%, а местный нефтегазовый сектор - 9%...

Turkey Finds Energy in Black Sea as Erdogan Vows a New Era
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ws-new-era

Нафту.


Таки газ. 320 млрд кубов. Продолжают разведку...

Erdogan Unveils Turkey’s Biggest Ever Natural Gas Discovery
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe

я не знаю что вызывает удивление ? еще 20 лет назад в школе на уроках географии нам рассказывали о больших запасах нефти и газа в шельфах Черного моря , о чем косвенно свидетельствует сероводород и метан в воде .
Как только у нас оттяпали Крым мне сразу стало понятно что из за потенциальных огромных запасов нефти\газа , я думаю что они там не хуже чем в персидском заливе , единственное что раньше сдерживало разработку это техническая сложность , но технологии идут вперед .
Тоже касается и временно оккупированных территорий , там очень легко добывать сланцевый газ и сланцевую нефть , за последних 5-10 лет технологии в этой области пошли очень далеко и плазменный разрыв дает очень низкую себестоимость добычи этих углеводородов , можно сказать что газ в подарок .
То что взялись за это дело ( разведку \ добычу) только сейчас - вот это удивляет ,думаю есть два варианты : 1) возможно ответ в геополитике и там сверху видней 2) уровень технологий дошел до адекватной себестоимости
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  centurionus написав:. Девальвація не "допомогла"? Взялися за "цілющу" інфляцію.

якщо не допоможе, то залишиється деномінація :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:36

  Yuri_61 написав: Накупят простофили акции и золото по цене до небес, а потом через время всё это обесценится в разы. И таким образом все "лишние" напечатанные триллионы долларов "обнулятся."
И доллар снова будет в почёте.
В этом его секрет и сила.

Кол! :shock: Дневник на стол и вон из нашего класса! Без родителей не приходи. :x
Во время финансового кризиса цены на акции обваливаются. Поэтому на кризисном дне их и покупают. После кризиса они снова вырастают в разы.
Золото с момента последнего кризиса 2008-2009 гг. выросло в 2 раза.
Так что эти простофили во время кризиса не обнуляются, а круто зарабатывают. 8)
Libo
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