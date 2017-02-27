За текущую неделю 17 -21.08.2020 НБУ выкупил на МБ 129.5 млн. Ничего не продавал. Все интервенции проводились методом единого курса.
По дням анализ ликвидности дает: - понедельник - 20.5; - вторник - 89.5; - среда - 0; - четверг - 20; - пятница - 0. Всего получается 130, т.е. ничего не получается! Похоже, в графу "прочие монетарные" закралась какая-то прочая мелочь. Выглядит все правдоподобно, но не сходится. Интервенция четверга остается очень загадочной.
Чистая покупка с начала года составила 1106.6 млн.
s0v7a написав:Хто-небудь може пояснити вчорашню витівку НБУ з купівлею доляра на його рості? Дані ліквідності підтвержують що він купив десь 20 млн.долярів за 548 млн. гривні.
Нічим, окрім як неринковою домовленністю з якимось банком по неринковому курсу для підримки штанів! І кого так НБУ виділяє???
НБУ покупал не на росте, а после очень резкого локального движения вниз. Вся непонятка в том, что покупал значительно ниже текущих котировок. Это не НБУ поддерживал штаны банку. Это банк продал дешевле для поддержки штанов НБУ Конспирология - это интересно, но надо хотя бы цифры сопоставлять перед тем, как бросаться голословными обвинениями.
З 166 держав, за якими Світовий банк наводить дані реального ВВП за 1990–2018 роки, падіння показали тільки Україна (-36,1%) і Грузія (-0,8%). Решта світу за ці роки виросла: глобальний ВВП — у 2,2 разу, ВВП країн із високими доходами — у 1,8 разу, країн із середніми доходами — у 3,4–3,7 разу, найбідніших — у 2,9 раз. Цей маргінальний антирекорд Україна утримувала й до початку війни 2014 року: у 1990–2013 роках її реальний ВВП скоротився на 30,1%.
Из ТГ Гетманцева(с) Насколько я помню, это Председатель Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Вам ребята и флаг в руки, и якорь туда же Год прошел, ждем отчета как изменилась ситуация под вашим руководством.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 21 сер, 2020 19:19, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав:З 166 держав, за якими Світовий банк наводить дані реального ВВП за 1990–2018 роки, падіння показали тільки Україна (-36,1%) і Грузія (-0,8%). Решта світу за ці роки виросла: глобальний ВВП — у 2,2 разу, ВВП країн із високими доходами — у 1,8 разу, країн із середніми доходами — у 3,4–3,7 разу, найбідніших — у 2,9 раз. Цей маргінальний антирекорд Україна утримувала й до початку війни 2014 року: у 1990–2013 роках її реальний ВВП скоротився на 30,1%.
Из ТГ Гетманцева(с) Насколько я помню, это Председатель Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Вам ребята и флаг в руки, и якорь туда же
Потрібно запрошувати статистів з Кремля вони розберуться
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
холява написав:После 13 часов почему то все подняли продажу 27.55 -27.60 Прием 27. 42 и выше .....
холява Привет!
А я заметил, что после 10-11 утра в Харькове приподнялся прием 27.45(46) , продажа ушла высоко в рознице 27.55..27.60
Это конечно шутка и причина вряд ли в этом, но по ощущениям на этой неделе чаще в медиа-пространстве стал появляться премьер. И курс быстро меняется в разных направлениях. Игра слов.. ШМИГА́ТИ - Швидко рухатися в різних напрямках, кидатися в різні боки; шастати, метатися.
Яким чином? Цікаво дізнатися механізм чергового "дива". Девальвація не "допомогла"? Взялися за "цілющу" інфляцію. Блазні марно сподіваються, що інфляція кардинально збільшить витрати (бо так написано в американських підручниках). Накопичувати будуть у валюті (нічого нового).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Alex2006 написав:А зачем выкупать больше, перекашивая рынок? Большинство взятых новых долгов просто лежат у нас в ЗВР. Считай, взяли в долг 2 млрд, через 5 лет надо отдать 2.1млрд. 2 млрд так и лежат в ЗВР, 100 млн процентов НБУ выкупает за 5 дней при стандартном выкупе по 20 в день. Что вам не нравится?
вы руководствуетесь расчетами какими-то ? опубликуйте ибо мне в этой теме писали что у нас (у государства) общий долг превышает ЗВР в три раза
сам постараюсь ответить
Валютні резерви У липні Міжнародні резерви України зросли на 300 мільйонів доларів. Зараз вони на найбільшому за останні 10 років показнику — 28,8 млрд доларів.
zРадио написав:В Турции анонсировали "открытие месторождения в Черном море, знаменующее новую эру для нации". О как... Что ж они там такого нашли - гигантское месторождение газа? Детали обещают к пятнице, но лира на новостях уже прибавила 2%, а местный нефтегазовый сектор - 9%...
я не знаю что вызывает удивление ? еще 20 лет назад в школе на уроках географии нам рассказывали о больших запасах нефти и газа в шельфах Черного моря , о чем косвенно свидетельствует сероводород и метан в воде . Как только у нас оттяпали Крым мне сразу стало понятно что из за потенциальных огромных запасов нефти\газа , я думаю что они там не хуже чем в персидском заливе , единственное что раньше сдерживало разработку это техническая сложность , но технологии идут вперед . Тоже касается и временно оккупированных территорий , там очень легко добывать сланцевый газ и сланцевую нефть , за последних 5-10 лет технологии в этой области пошли очень далеко и плазменный разрыв дает очень низкую себестоимость добычи этих углеводородов , можно сказать что газ в подарок . То что взялись за это дело ( разведку \ добычу) только сейчас - вот это удивляет ,думаю есть два варианты : 1) возможно ответ в геополитике и там сверху видней 2) уровень технологий дошел до адекватной себестоимости
Yuri_61 написав: Накупят простофили акции и золото по цене до небес, а потом через время всё это обесценится в разы. И таким образом все "лишние" напечатанные триллионы долларов "обнулятся." И доллар снова будет в почёте. В этом его секрет и сила.
Кол! Дневник на стол и вон из нашего класса! Без родителей не приходи. Во время финансового кризиса цены на акции обваливаются. Поэтому на кризисном дне их и покупают. После кризиса они снова вырастают в разы. Золото с момента последнего кризиса 2008-2009 гг. выросло в 2 раза. Так что эти простофили во время кризиса не обнуляются, а круто зарабатывают.