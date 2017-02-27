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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6259626062616262

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 255
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
125
Ніяких змін не очікую
18%
45
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 07:20

  холява написав:В госбюджете не «дыра» в 300 млрд грн, а плановый дефицит, - премьер

http://uaprom.info/news/175889-gosbyudz ... remer.html

Он идёт не нах,а в плановое эротическое путешествие
goldfinger
 
Повідомлень: 617
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  #<1 ... 6259626062616262
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