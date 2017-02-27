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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 сер, 2020 07:20
Он идёт не нах,а в плановое эротическое путешествие
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goldfinger
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Додано: Суб 22 сер, 2020 09:59
greenozon написав: centurionus написав:
. Девальвація не "допомогла"? Взялися за "цілющу" інфляцію.
якщо не допоможе, то залишиється деномінація
потім "обнулєніє"
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flyman
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Додано: Суб 22 сер, 2020 11:16
Libo написав: Yuri_61 написав:
Накупят простофили акции и золото по цене до небес, а потом через время всё это обесценится в разы. И таким образом все "лишние" напечатанные триллионы долларов "обнулятся."
И доллар снова будет в почёте.
В этом его секрет и сила.
Кол!
Дневник на стол и вон из нашего класса! Без родителей не приходи.
Во время финансового кризиса цены на акции обваливаются. Поэтому на кризисном дне их и покупают. После кризиса они снова вырастают в разы.
Золото с момента последнего кризиса 2008-2009 гг. выросло в 2 раза.
Так что эти простофили во время кризиса не обнуляются, а круто зарабатывают.
к сожалению это будет не стандартный кризис, а сопровождаемый военными действиями и переделом границ, и просчитать его сложно...
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