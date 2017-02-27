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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6259626062616262

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 255
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
125
Ніяких змін не очікую
18%
45
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 07:20

  холява написав:В госбюджете не «дыра» в 300 млрд грн, а плановый дефицит, - премьер

http://uaprom.info/news/175889-gosbyudz ... remer.html

Он идёт не нах,а в плановое эротическое путешествие
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 09:59

  greenozon написав:
  centurionus написав:. Девальвація не "допомогла"? Взялися за "цілющу" інфляцію.

якщо не допоможе, то залишиється деномінація :)

потім "обнулєніє"
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 11:16

  Libo написав:
  Yuri_61 написав: Накупят простофили акции и золото по цене до небес, а потом через время всё это обесценится в разы. И таким образом все "лишние" напечатанные триллионы долларов "обнулятся."
И доллар снова будет в почёте.
В этом его секрет и сила.

Кол! :shock: Дневник на стол и вон из нашего класса! Без родителей не приходи. :x
Во время финансового кризиса цены на акции обваливаются. Поэтому на кризисном дне их и покупают. После кризиса они снова вырастают в разы.
Золото с момента последнего кризиса 2008-2009 гг. выросло в 2 раза.
Так что эти простофили во время кризиса не обнуляются, а круто зарабатывают. 8)

к сожалению это будет не стандартный кризис, а сопровождаемый военными действиями и переделом границ, и просчитать его сложно...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 12:30

  greenozon написав:
  centurionus написав:. Девальвація не "допомогла"? Взялися за "цілющу" інфляцію.

якщо не допоможе, то залишиється деномінація :)

Радше одразу декапітація... :|
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 13:18

  edvardd написав:к сожалению это будет не стандартный кризис, а сопровождаемый военными действиями и переделом границ, и просчитать его сложно...


Так что пересичному делать? :?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 13:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сьогодні на Київській гілці цікава тема: "іпотека - наше фффсьо!" :) тож на цій гілці - сьогодні буде спокій! ;)

Гарного дня, панове!
Не сумуйТЕ! ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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