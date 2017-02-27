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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 сер, 2020 07:20
Он идёт не нах,а в плановое эротическое путешествие
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Додано: Суб 22 сер, 2020 09:59
greenozon написав: centurionus написав:
. Девальвація не "допомогла"? Взялися за "цілющу" інфляцію.
якщо не допоможе, то залишиється деномінація
потім "обнулєніє"
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flyman
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Додано: Суб 22 сер, 2020 11:16
Libo написав: Yuri_61 написав:
Накупят простофили акции и золото по цене до небес, а потом через время всё это обесценится в разы. И таким образом все "лишние" напечатанные триллионы долларов "обнулятся."
И доллар снова будет в почёте.
В этом его секрет и сила.
Кол!
Дневник на стол и вон из нашего класса! Без родителей не приходи.
Во время финансового кризиса цены на акции обваливаются. Поэтому на кризисном дне их и покупают. После кризиса они снова вырастают в разы.
Золото с момента последнего кризиса 2008-2009 гг. выросло в 2 раза.
Так что эти простофили во время кризиса не обнуляются, а круто зарабатывают.
к сожалению это будет не стандартный кризис, а сопровождаемый военными действиями и переделом границ, и просчитать его сложно...
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Додано: Суб 22 сер, 2020 12:30
greenozon написав: centurionus написав:
. Девальвація не "допомогла"? Взялися за "цілющу" інфляцію.
якщо не допоможе, то залишиється деномінація
Радше одразу декапітація...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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Додано: Суб 22 сер, 2020 13:47
Сьогодні на Київській гілці цікава тема: "іпотека - наше фффсьо!"
тож на цій гілці - сьогодні буде спокій!
Гарного дня, панове!
Не сумуйТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 22 сер, 2020 16:34
Игорь Алексеевич написав:
завтра пятница - опять всё станет на место.
так и будем до 22 августа ходить в пределах три дня вниз до 27.5, а потом три дня подьем до - 27.75.
после праздников уйдём резко в первые дни вверх и только регулятор сможет сбить накал, что бы резко в начале сентября не ушли за 28,5
Сьогодні 22 серпня... Шо там повинно сьогодні трапитися?! Чи ви вже забули про свій прогноз?!
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Додано: Суб 22 сер, 2020 16:36
koder написав: Игорь Алексеевич написав:
завтра пятница - опять всё станет на место.
так и будем до 22 августа ходить в пределах три дня вниз до 27.5, а потом три дня подьем до - 27.75.
после праздников уйдём резко в первые дни вверх и только регулятор сможет сбить накал, что бы резко в начале сентября не ушли за 28,5
на каких данных основывается сиё предположение?
Ні на яких... Писав, розраховуючи, що ніхто 22 серпня і не згадає... Пальцем в небо.
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