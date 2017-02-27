Yuri_61 написав: Накупят простофили акции и золото по цене до небес, а потом через время всё это обесценится в разы. И таким образом все "лишние" напечатанные триллионы долларов "обнулятся." И доллар снова будет в почёте. В этом его секрет и сила.
Кол! Дневник на стол и вон из нашего класса! Без родителей не приходи. Во время финансового кризиса цены на акции обваливаются. Поэтому на кризисном дне их и покупают. После кризиса они снова вырастают в разы. Золото с момента последнего кризиса 2008-2009 гг. выросло в 2 раза. Так что эти простофили во время кризиса не обнуляются, а круто зарабатывают.
к сожалению это будет не стандартный кризис, а сопровождаемый военными действиями и переделом границ, и просчитать его сложно...
Сьогодні на Київській гілці цікава тема: "іпотека - наше фффсьо!" тож на цій гілці - сьогодні буде спокій!
Гарного дня, панове! Не сумуйТЕ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Игорь Алексеевич написав:завтра пятница - опять всё станет на место. так и будем до 22 августа ходить в пределах три дня вниз до 27.5, а потом три дня подьем до - 27.75. после праздников уйдём резко в первые дни вверх и только регулятор сможет сбить накал, что бы резко в начале сентября не ушли за 28,5
Сьогодні 22 серпня... Шо там повинно сьогодні трапитися?! Чи ви вже забули про свій прогноз?!
Игорь Алексеевич написав:завтра пятница - опять всё станет на место. так и будем до 22 августа ходить в пределах три дня вниз до 27.5, а потом три дня подьем до - 27.75. после праздников уйдём резко в первые дни вверх и только регулятор сможет сбить накал, что бы резко в начале сентября не ушли за 28,5
на каких данных основывается сиё предположение?
Ні на яких... Писав, розраховуючи, що ніхто 22 серпня і не згадає... Пальцем в небо.
Игорь Алексеевич написав:завтра пятница - опять всё станет на место. так и будем до 22 августа ходить в пределах три дня вниз до 27.5, а потом три дня подьем до - 27.75. после праздников уйдём резко в первые дни вверх и только регулятор сможет сбить накал, что бы резко в начале сентября не ушли за 28,5
Сьогодні 22 серпня... Шо там повинно сьогодні трапитися?! Чи ви вже забули про свій прогноз?!
Мої повідомлення облишив? А чого? Так шо там з златом? Чи , хлопчика Кверті, хтось підменив?