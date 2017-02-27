потім "обнулєніє"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 сер, 2020 09:59
потім "обнулєніє"
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 22 сер, 2020 11:16
к сожалению это будет не стандартный кризис, а сопровождаемый военными действиями и переделом границ, и просчитать его сложно...
Додано: Суб 22 сер, 2020 12:30
Радше одразу декапітація...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 22 сер, 2020 13:18
Додано: Суб 22 сер, 2020 13:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сьогодні на Київській гілці цікава тема: "іпотека - наше фффсьо!" тож на цій гілці - сьогодні буде спокій!
Гарного дня, панове!
Не сумуйТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 22 сер, 2020 16:34
Сьогодні 22 серпня... Шо там повинно сьогодні трапитися?! Чи ви вже забули про свій прогноз?!
Додано: Суб 22 сер, 2020 16:36
Ні на яких... Писав, розраховуючи, що ніхто 22 серпня і не згадає... Пальцем в небо.
Додано: Суб 22 сер, 2020 18:27
Мої повідомлення облишив? А чого?
Так шо там з златом?
Чи , хлопчика Кверті, хтось підменив?
Додано: Суб 22 сер, 2020 20:05
Число корпоративных дефолтов в США растет рекордными темпами, несмотря на широкую государственную кредитную поддержку большого бизнеса суммарным объемом 970 млрд долларов.
В июле скорость роста банкротств компаний с величиной долга более 1 млрд долларов в 2,8 раза превысила таковую, отмечаемую в разгар мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.
Додано: Суб 22 сер, 2020 21:05
Українці в Польщі все більше демонструють тенденцію до асимі
Настрої українських трудових мігрантів в Польщі все більше демонструють тенденцію до асиміляції і залучення до переїзду як мінімум одного члена сім'ї.
Про це заявляє Аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal з посиланням на свіже дослідження Національного банку Польщі.
"За останні п'ять років відсоток іммігрантів з України, які заявили про своє бажання залишитися в Польщі на більш тривалий або навіть постійний термін, значно збільшився. Більше половини іммігрантів в Польщі прагнуть перевести як мінімум одного члена сім'ї", - йдеться у дослідженні.
Згідно з даними Нацбанку Польщі в 2015 році, переважна більшість українців (80%) планували своє перебування в Польщі терміном до одного року. Однак в 2020 році більшість (52%) планують залишитися на термін більше 3 років.
Аналітичний центр Gremi Personal так само відзначає в своїх соціологічних дослідженнях стрімке зростання попиту на вакансії для сімейних пар. Згідно соцдослідження Gremi Personal, близько 15% респондентів планують переїжджати до Польщі з сім'ями.
При цьому кожен третій (31%), що працює в Польщі українець має плани, які стосуються безпосередньо асиміляції в Польщі: отримання дозволу на постійне проживання/громадянство, перевезення сім'ї, придбання нерухомості або відкриття бізнесу.
"Нинішня ситуація нагадує тенденцію з польськими мігрантами в Західну Європу після вступу Польщі до Європейського Союзу. Поки човникова міграція все ще була активною, але з роками частка поляків, які бажають залишитися за кордоном (особливо в Британії) на більш тривалий термін, стрімко збільшувалася", - зазначив гендиректор Gremi Personal Томаш Богдевич.
За його словами, через жорсткіші імміграційні правила для українців, якщо вони зважаться на постійний переїзд з сім'єю і пройдуть всі офіційні процедури, дуже малоймовірно, що вони повернуться на Батьківщину.
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