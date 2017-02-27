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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6260626162626263

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 255
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
125
Ніяких змін не очікую
18%
45
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:19

  yama написав:
Тоже касается и временно оккупированных территорий , там очень легко добывать сланцевый газ и сланцевую нефть , за последних 5-10 лет технологии в этой области пошли очень далеко и плазменный разрыв дает очень низкую себестоимость добычи этих углеводородов , можно сказать что газ в подарок .

:D :D :D Надеюсь это была автозамена))
viy
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:22

Державна нафтогазова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco припинила інвестиції в проект будівництва нафтопереробного і нафтохімічного комплексу в Китаї, що оцінюється в 10 мільярдів доларів.

Про це повідомляють джерела Bloomberg.

За їхніми даними, рішення про припинення інвестицій було прийнято після переговорів з китайськими партнерами і пов'язане з невизначеністю щодо перспектив ринку.

Однак китайські компанії будуть продовжувати реалізацію проекту, відзначають джерела.

Учасники проекту планували запустити комплекс в експлуатацію в 2024 році. Передбачалося, що Saudi Aramco буде забезпечувати поставки 70% сировини для нього.
jump
 
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