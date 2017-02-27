|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
-
viy
-
-
- Повідомлень: 59
- З нами з: 13.08.18
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 сер, 2020 21:22
Державна нафтогазова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco припинила інвестиції в проект будівництва нафтопереробного і нафтохімічного комплексу в Китаї, що оцінюється в 10 мільярдів доларів.
Про це повідомляють джерела Bloomberg.
За їхніми даними, рішення про припинення інвестицій було прийнято після переговорів з китайськими партнерами і пов'язане з невизначеністю щодо перспектив ринку.
Однак китайські компанії будуть продовжувати реалізацію проекту, відзначають джерела.
Учасники проекту планували запустити комплекс в експлуатацію в 2024 році. Передбачалося, що Saudi Aramco буде забезпечувати поставки 70% сировини для нього.
-
jump
-
-
- Повідомлень: 3197
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19708
|2466154
|
|
|7176
|1628291
|
П'ят 21 сер, 2020 17:23
ЛОБ
|
|505
|114400
|
Чет 20 сер, 2020 20:58
Ой+
|