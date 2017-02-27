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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 21:22
Державна нафтогазова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco припинила інвестиції в проект будівництва нафтопереробного і нафтохімічного комплексу в Китаї, що оцінюється в 10 мільярдів доларів.
Про це повідомляють джерела Bloomberg.
За їхніми даними, рішення про припинення інвестицій було прийнято після переговорів з китайськими партнерами і пов'язане з невизначеністю щодо перспектив ринку.
Однак китайські компанії будуть продовжувати реалізацію проекту, відзначають джерела.
Учасники проекту планували запустити комплекс в експлуатацію в 2024 році. Передбачалося, що Saudi Aramco буде забезпечувати поставки 70% сировини для нього.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 22:27
Qwerty написав: Игорь Алексеевич написав:
завтра пятница - опять всё станет на место.
так и будем до 22 августа ходить в пределах три дня вниз до 27.5, а потом три дня подьем до - 27.75.
после праздников уйдём резко в первые дни вверх и только регулятор сможет сбить накал, что бы резко в начале сентября не ушли за 28,5
Сьогодні 22 серпня... Шо там повинно сьогодні трапитися?! Чи ви вже забули про свій прогноз?!
так сегодня 22 августа. подождите немного. всё станет на свои места. выход из праздников будет с курсои во вторник 27,75. увидим регулятора на сл. недели, который будет выходить и тушить пожар, т.к 28 его не устроит в конце августа.
многие уже забыли, что прогнозировали возврат к отметке 25, потом 26
а если курс сег. 27,5, а не 27,75 так уже типа.....
лучше спросите у тех знатоков кто делал прогнозы по 25 и 26 на этот период, т.к. сидят на деле в грн. и несли пургу к возвратному 25, далее 26, а потом уже переключились и кричат будет 27 и не выше
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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