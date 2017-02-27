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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6260626162626263

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 255
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
125
Ніяких змін не очікую
18%
45
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:19

  yama написав:
Тоже касается и временно оккупированных территорий , там очень легко добывать сланцевый газ и сланцевую нефть , за последних 5-10 лет технологии в этой области пошли очень далеко и плазменный разрыв дает очень низкую себестоимость добычи этих углеводородов , можно сказать что газ в подарок .

:D :D :D Надеюсь это была автозамена))
viy
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:22

Державна нафтогазова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco припинила інвестиції в проект будівництва нафтопереробного і нафтохімічного комплексу в Китаї, що оцінюється в 10 мільярдів доларів.

Про це повідомляють джерела Bloomberg.

За їхніми даними, рішення про припинення інвестицій було прийнято після переговорів з китайськими партнерами і пов'язане з невизначеністю щодо перспектив ринку.

Однак китайські компанії будуть продовжувати реалізацію проекту, відзначають джерела.

Учасники проекту планували запустити комплекс в експлуатацію в 2024 році. Передбачалося, що Saudi Aramco буде забезпечувати поставки 70% сировини для нього.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 22:27

  Qwerty написав:
  Игорь Алексеевич написав:завтра пятница - опять всё станет на место.
так и будем до 22 августа ходить в пределах три дня вниз до 27.5, а потом три дня подьем до - 27.75.
после праздников уйдём резко в первые дни вверх и только регулятор сможет сбить накал, что бы резко в начале сентября не ушли за 28,5 :roll:

Сьогодні 22 серпня... Шо там повинно сьогодні трапитися?! Чи ви вже забули про свій прогноз?!

так сегодня 22 августа. подождите немного. всё станет на свои места. выход из праздников будет с курсои во вторник 27,75. увидим регулятора на сл. недели, который будет выходить и тушить пожар, т.к 28 его не устроит в конце августа.
многие уже забыли, что прогнозировали возврат к отметке 25, потом 26
а если курс сег. 27,5, а не 27,75 так уже типа.....
лучше спросите у тех знатоков кто делал прогнозы по 25 и 26 на этот период, т.к. сидят на деле в грн. и несли пургу к возвратному 25, далее 26, а потом уже переключились и кричат будет 27 и не выше :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 00:10

  viy написав:
  yama написав:
Тоже касается и временно оккупированных территорий , там очень легко добывать сланцевый газ и сланцевую нефть , за последних 5-10 лет технологии в этой области пошли очень далеко и плазменный разрыв дает очень низкую себестоимость добычи этих углеводородов , можно сказать что газ в подарок .

:D :D :D Надеюсь это была автозамена))

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F% ... 0%B8%D0%B5
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 00:12

  jump написав:Державна нафтогазова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco припинила інвестиції в проект будівництва нафтопереробного і нафтохімічного комплексу в Китаї, що оцінюється в 10 мільярдів доларів.

Про це повідомляють джерела Bloomberg.

За їхніми даними, рішення про припинення інвестицій було прийнято після переговорів з китайськими партнерами і пов'язане з невизначеністю щодо перспектив ринку.

Однак китайські компанії будуть продовжувати реалізацію проекту, відзначають джерела.

Учасники проекту планували запустити комплекс в експлуатацію в 2024 році. Передбачалося, що Saudi Aramco буде забезпечувати поставки 70% сировини для нього.
ну так саудиты дружат с США если США валят Китай то логично и саудиты помогут
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 01:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем добрый вечер! Сто лет не был! В общем, смотрю, ничего не изменилось, усе умнички, плавно пыхтять...
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 01:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кол! :shock: Дневник на стол и вон из нашего класса! Без родителей не приходи. :x
Во время финансового кризиса цены на акции обваливаются. Поэтому на кризисном дне их и покупают. После кризиса они снова вырастают в разы.
Золото с момента последнего кризиса 2008-2009 гг. выросло в 2 раза.
Так что эти простофили во время кризиса не обнуляются, а круто зарабатывают. 8)

Либо, мабуть, ложки уже начал сливать потихоньку... Это графики должны таки надоумить. Выше 3 тыщ по золоту уже врядли пойдем (дай бог здоровья Демуре).
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 02:08

  дарий написав:Либо, мабуть, ложки уже начал сливать потихоньку... Это графики должны таки надоумить. Выше 3 тыщ по золоту уже врядли пойдем (дай бог здоровья Демуре).


Знов срібло дорожає, у кепа клепка є,
Бо ложки він скупляє, а не продає.

Ах, ложка за ложкою і в скриню їх складай,
Вкраїнський інвестор, прибутку не втрачай!

:idea: :idea: :idea:

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 08:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Итак, лето заканчивается, а значит ракета по курсу скоро будет. Сначала легко достигнем 30, а затем на фоне коллапса с коронавирусом и экономикой придет долгожданный кратный девал. Который уже давно назрел.
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