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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6261626262636264

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 255
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
67
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
125
Ніяких змін не очікую
18%
45
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 10:45

  Proofy написав:
  NTV написав:Итак, лето заканчивается, а значит ракета по курсу скоро будет. Сначала легко достигнем 30, а затем на фоне коллапса с коронавирусом и экономикой придет долгожданный кратный девал. Который уже давно назрел.
когда достигнем легко 30? Слиться хочу


перше 40-ку пощупаєм, а вже потім по 30 будім зливатіся :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:15

Зробити всіх разом!)))

  NTV написав:Итак, лето заканчивается, а значит ракета по курсу скоро будет. Сначала легко достигнем 30, а затем на фоне коллапса с коронавирусом и экономикой придет долгожданный кратный девал. Который уже давно назрел.

О, як класно, що з усіх чайників - чайники трублять, що курс буде пА 30 :mrgreen:
То, напевно, таки буде в мене шанс купити пА 26 :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:37

  Долярчик написав:
  NTV написав:Итак, лето заканчивается, а значит ракета по курсу скоро будет. Сначала легко достигнем 30, а затем на фоне коллапса с коронавирусом и экономикой придет долгожданный кратный девал. Который уже давно назрел.

О, як класно, що з усіх чайників - чайники трублять, що курс буде пА 30 :mrgreen:
То, напевно, таки буде в мене шанс купити пА 26 :mrgreen: :lol:


ще одне нахапалося баксюків по 28, тепер гризе нігті :lol:
ще б індекс банана та бігмака приплело :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:41

  Сибарит написав:НБУ вчера выкупил доллары на 548 млн. грн. Это подтверждает вчерашнее сообщение о покупке 20 млн. по 27.40, однако данные все равно не сходятся. На то время, когда появилось это сообщение, график, построенный по данным Укрдилинга показывал более высокие котировки. Изменению официального курса относительно справочного этот график соответствовал. То

Укрдилинг - отстой полный, пользоваться его данными не стоит 100%. Нацбанк в четверг взял двадцатку после обеда (точное время уже не вспомню, где-то в районе 14:15-14:30).
И еще одно уточнение. Во вторник 18.08. НБУ взял не 89,5, а 69,5 млн. 20-ку ТОМом он прикупил в понедельник 17.08., но она пошла в зачет на следующий день (потому что ТОМом).
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:42

  VALONI написав:Если все-таки НБУ выкупил вчера 20 млн. по курсу 27.40, что выше официального на тот момент, это вообще треш какой-то. НБУ записал себе в баланс минус, чтобы своим откупом поднять курс по сути дела :|


Да, купил выше офкурса, все удивились, но вот так. Зачем сделал, никто не понял.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:47

  Сибарит написав:За текущую неделю 17 -21.08.2020 НБУ выкупил на МБ 129.5 млн.
Ничего не продавал.
Все интервенции проводились методом единого курса.

По дням анализ ликвидности дает:
- понедельник - 20.5;
- вторник - 89.5;
- среда - 0;
- четверг - 20;
- пятница - 0.
Всего получается 130, т.е. ничего не получается!

Понедельник - 40 (20 обычных + 20 ТОМ)
Вторник - 69,5
Четверг - 20.
В понедельник еще какой-то своп мелкий промелькнул, он сбил с толку (примерно на 0,44 млн. долларов).
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:53

  Долярчик написав:О, як класно, що з усіх чайників - чайники трублять, що курс буде пА 30 :mrgreen:
То, напевно, таки буде в мене шанс купити пА 26 :mrgreen: :lol:

У цьому році вже не буде.
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