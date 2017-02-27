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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 сер, 2020 11:15
NTV написав:
Итак, лето заканчивается, а значит ракета по курсу скоро будет. Сначала легко достигнем 30, а затем на фоне коллапса с коронавирусом и экономикой придет долгожданный кратный девал. Который уже давно назрел.
О, як класно, що з усіх чайників - чайники трублять, що курс буде пА 30
То, напевно, таки буде в мене шанс купити пА 26
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 23 сер, 2020 11:37
ще одне нахапалося баксюків по 28, тепер гризе нігті
ще б індекс банана та бігмака приплело
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Додано: Нед 23 сер, 2020 11:41
Сибарит написав:
НБУ вчера выкупил доллары на 548 млн. грн. Это подтверждает вчерашнее сообщение о покупке 20 млн. по 27.40, однако данные все равно не сходятся. На то время, когда появилось это сообщение, график, построенный по данным Укрдилинга показывал более высокие котировки. Изменению официального курса относительно справочного этот график соответствовал. То
Укрдилинг - отстой полный, пользоваться его данными не стоит 100%. Нацбанк в четверг взял двадцатку после обеда (точное время уже не вспомню, где-то в районе 14:15-14:30).
И еще одно уточнение. Во вторник 18.08. НБУ взял не 89,5, а 69,5 млн. 20-ку ТОМом он прикупил в понедельник 17.08., но она пошла в зачет на следующий день (потому что ТОМом).
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Додано: Нед 23 сер, 2020 11:42
VALONI написав:
Если все-таки НБУ выкупил вчера 20 млн. по курсу 27.40, что выше официального на тот момент, это вообще треш какой-то. НБУ записал себе в баланс минус, чтобы своим откупом поднять курс по сути дела
Да, купил выше офкурса, все удивились, но вот так. Зачем сделал, никто не понял.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 11:47
Сибарит написав:
За текущую неделю 17 -21.08.2020 НБУ выкупил на МБ 129.5 млн.
Ничего не продавал.
Все интервенции проводились методом единого курса.
По дням анализ ликвидности дает:
- понедельник - 20.5;
- вторник - 89.5;
- среда - 0;
- четверг - 20;
- пятница - 0.
Всего получается 130, т.е. ничего не получается!
Понедельник - 40 (20 обычных + 20 ТОМ)
Вторник - 69,5
Четверг - 20.
В понедельник еще какой-то своп мелкий промелькнул, он сбил с толку (примерно на 0,44 млн. долларов).
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Додано: Нед 23 сер, 2020 11:53
У цьому році вже не буде.
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