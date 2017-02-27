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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6262626362646265

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 257
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
68
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
18%
45
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 13:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Зробити всіх разом!)))

Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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  #<1 ... 6262626362646265
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