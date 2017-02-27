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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 сер, 2020 15:01
Заметил цены на продукты за последнюю неделю внезапно поднялись на 5-10%. Хотя до этого при скачках курса стояли как вкопанные. Интересно, с чем это связано? С повышением минималки?
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Амвросий
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Додано: Нед 23 сер, 2020 15:12
Амвросий написав:
Заметил цены на продукты за последнюю неделю внезапно поднялись на 5-10%. Хотя до этого при скачках курса стояли как вкопанные. Интересно, с чем это связано? С повышением минималки?
Шмигаль сказав, що інфляція - добре, його почули.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Нед 23 сер, 2020 15:32
Долярчик написав:
Зробити всіх разом!)))
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 15:34
Здравствуйте .
Ценю Ваше чувство юмора .
Мало кто знает этот термин .
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холява
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Додано: Нед 23 сер, 2020 15:38
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Patrick
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Додано: Нед 23 сер, 2020 15:58
Patrick
Патрик Работяга и Умка !
С Уважением !
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холява
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Суб 22 сер, 2020 22:30
ЛОБ
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