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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6262626362646265

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 257
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
68
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
18%
45
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:01

Заметил цены на продукты за последнюю неделю внезапно поднялись на 5-10%. Хотя до этого при скачках курса стояли как вкопанные. Интересно, с чем это связано? С повышением минималки?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:12

  Амвросий написав:Заметил цены на продукты за последнюю неделю внезапно поднялись на 5-10%. Хотя до этого при скачках курса стояли как вкопанные. Интересно, с чем это связано? С повышением минималки?

Шмигаль сказав, що інфляція - добре, його почули.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Зробити всіх разом!)))

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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:34

  centurionus написав:
  greenozon написав:
  centurionus написав:. Девальвація не "допомогла"? Взялися за "цілющу" інфляцію.

якщо не допоможе, то залишиється деномінація :)

Радше одразу декапітація... :|


Здравствуйте .
Ценю Ваше чувство юмора .
Мало кто знает этот термин .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:38

Курс долара в містах України:
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https://minfin.com.ua/ua/currency/auction/usd/buy/all/
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:58

Patrick


Патрик Работяга и Умка !
С Уважением !
холява
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