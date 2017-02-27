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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 62636264626562666267>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 257
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
68
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
18%
45
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:01

Заметил цены на продукты за последнюю неделю внезапно поднялись на 5-10%. Хотя до этого при скачках курса стояли как вкопанные. Интересно, с чем это связано? С повышением минималки?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:12

  Амвросий написав:Заметил цены на продукты за последнюю неделю внезапно поднялись на 5-10%. Хотя до этого при скачках курса стояли как вкопанные. Интересно, с чем это связано? С повышением минималки?

Шмигаль сказав, що інфляція - добре, його почули.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Зробити всіх разом!)))

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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:34

  centurionus написав:
  greenozon написав:
  centurionus написав:. Девальвація не "допомогла"? Взялися за "цілющу" інфляцію.

якщо не допоможе, то залишиється деномінація :)

Радше одразу декапітація... :|


Здравствуйте .
Ценю Ваше чувство юмора .
Мало кто знает этот термин .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:38

Курс долара в містах України:
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https://minfin.com.ua/ua/currency/auction/usd/buy/all/
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:58

Patrick


Патрик Работяга и Умка !
С Уважением !
холява
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 16:07

Особисто, халявє!

Те що ти пататор, теж мало хто знає, що таке пататор, але по легенді, ви ж лікар, але, що ви по темі написали гілки?
Курсм валют, які ви бачили до наливайки?

Декапітація гугліться, навіть для пататорів.
А що таке піровіноградний олігофрен?
Це тест на те, що ви по легенді, лікар.
Всі справжні лікарі знають , що це є і в гуглі воно не гугліться, як завжди ти не отримаєшь на це запитання відповіді-це жартон лікарів, але тільки ті хто вчився в медунівері, розуміють цей жарт.

Що халява закінчилася?
Лікар він!
пататор ти вищого готунку.
Зав'язуй з цим, це дуже погано!
Зіав'язуй з алкоголем, воно тобі не треба.
Лікування ти ж сам знаєш, дуже дорого коштує.
Тим паче, нейролєптіна у нас для тебе немає у продажу, купівлі роби в Росії, там він є.:)
З повагою, ваш лікуючий лікар. :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 16:17

  Искатель написав:Понедельник - 40 (20 обычных + 20 ТОМ)
Вторник - 69,5
Четверг - 20.
В понедельник еще какой-то своп мелкий промелькнул, он сбил с толку (примерно на 0,44 млн. долларов).


Получается, что за понедельник - четверг сальдо клиентской продажи-покупки (+ 191 млн.) превысило покупки НБУ на 61 млн. дол. То есть для НБУ важнее было зацементировать дно в районе 27.30 - 27.35, чем скупить все лишнее с межбанка. 8)
VALONI
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 16:30

холява
Спасибо :) Буду сегодня болеть за немцев. Севилья молодцы, выиграть 6 финалов из 6, это надо уметь. Если в 7-й раз выйдут - наверняка снова выиграют.

Извините за оффтоп ))
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 16:31

  Trast написав:Особисто, халявє!

Те що ти пататор, теж мало хто знає, що таке пататор, але по легенді, ви ж лікар, але, що ви по темі написали гілки?
Курсм валют, які ви бачили до наливайки?

Декапітація гугліться, навіть для пататорів.
А що таке піровіноградний олігофрен?
Це тест на те, що ви по легенді, лікар.
Всі справжні лікарі знають , що це є і в гуглі воно не гугліться, як завжди ти не отримаєшь на це запитання відповіді-це жартон лікарів, але тільки ті хто вчився в медунівері, розуміють цей жарт.

Що халява закінчилася?
Лікар він!
пататор ти вищого готунку.
Зав'язуй з цим, це дуже погано!
Зіав'язуй з алкоголем, воно тобі не треба.
Лікування ти ж сам знаєш, дуже дорого коштує.
Тим паче, нейролєптіна у нас для тебе немає у продажу, купівлі роби в Росії, там він є.:)
З повагою, ваш лікуючий лікар. :)


Только два слова
ПОШЕЛ В ж***
там три точки выпадает В Ж.....О ,,,,,П ....У
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