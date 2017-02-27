Те що ти пататор, теж мало хто знає, що таке пататор, але по легенді, ви ж лікар, але, що ви по темі написали гілки? Курсм валют, які ви бачили до наливайки?
Декапітація гугліться, навіть для пататорів. А що таке піровіноградний олігофрен? Це тест на те, що ви по легенді, лікар. Всі справжні лікарі знають , що це є і в гуглі воно не гугліться, як завжди ти не отримаєшь на це запитання відповіді-це жартон лікарів, але тільки ті хто вчився в медунівері, розуміють цей жарт.
Що халява закінчилася? Лікар він! пататор ти вищого готунку. Зав'язуй з цим, це дуже погано! Зіав'язуй з алкоголем, воно тобі не треба. Лікування ти ж сам знаєш, дуже дорого коштує. Тим паче, нейролєптіна у нас для тебе немає у продажу, купівлі роби в Росії, там він є. З повагою, ваш лікуючий лікар.
Искатель написав:Понедельник - 40 (20 обычных + 20 ТОМ) Вторник - 69,5 Четверг - 20. В понедельник еще какой-то своп мелкий промелькнул, он сбил с толку (примерно на 0,44 млн. долларов).
Получается, что за понедельник - четверг сальдо клиентской продажи-покупки (+ 191 млн.) превысило покупки НБУ на 61 млн. дол. То есть для НБУ важнее было зацементировать дно в районе 27.30 - 27.35, чем скупить все лишнее с межбанка.
Те що ти пататор, теж мало хто знає, що таке пататор, але по легенді, ви ж лікар, але, що ви по темі написали гілки? Курсм валют, які ви бачили до наливайки?
Декапітація гугліться, навіть для пататорів. А що таке піровіноградний олігофрен? Це тест на те, що ви по легенді, лікар. Всі справжні лікарі знають , що це є і в гуглі воно не гугліться, як завжди ти не отримаєшь на це запитання відповіді-це жартон лікарів, але тільки ті хто вчився в медунівері, розуміють цей жарт.
Що халява закінчилася? Лікар він! пататор ти вищого готунку. Зав'язуй з цим, це дуже погано! Зіав'язуй з алкоголем, воно тобі не треба. Лікування ти ж сам знаєш, дуже дорого коштує. Тим паче, нейролєптіна у нас для тебе немає у продажу, купівлі роби в Росії, там він є. З повагою, ваш лікуючий лікар.
Только два слова ПОШЕЛ В ж*** там три точки выпадает В Ж.....О ,,,,,П ....У