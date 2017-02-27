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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6264626562666267>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 258
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
69
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
17%
45
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 16:36

  холява написав:
  Trast написав:Особисто, халявє!

Те що ти пататор, теж мало хто знає, що таке пататор, але по легенді, ви ж лікар, але, що ви по темі написали гілки?
Курсм валют, які ви бачили до наливайки?

Декапітація гугліться, навіть для пататорів.
А що таке піровіноградний олігофрен?
Це тест на те, що ви по легенді, лікар.
Всі справжні лікарі знають , що це є і в гуглі воно не гугліться, як завжди ти не отримаєшь на це запитання відповіді-це жартон лікарів, але тільки ті хто вчився в медунівері, розуміють цей жарт.

Що халява закінчилася?
Лікар він!
пататор ти вищого готунку.
Зав'язуй з цим, це дуже погано!
Зіав'язуй з алкоголем, воно тобі не треба.
Лікування ти ж сам знаєш, дуже дорого коштує.
Тим паче, нейролєптіна у нас для тебе немає у продажу, купівлі роби в Росії, там він є.:)
З повагою, ваш лікуючий лікар. :)


Только два слова
ПОШЕЛ В ж***
там три точки выпадает В Ж.....О ,,,,,П ....У

Ви провидець, саме там я і є,бо друга професія це лікар-уролог, масаж простати вам же ніхто не скасовував? :)
Дивно на вас діє алкоголь:)
Саме при зловживанні алкоголю загострюється простатит, в вашому випадку вже може і адкнома, болить в ж*** як раз, тому ващі дописи, це не більш ніж симптоматика цього захвворювання.
Ви ж знаєте, як страждає простата при пататорсві?
Чи вас цьому не вчили в Клубі анонімних пататорів?
Востаннє редагувалось Trast в Нед 23 сер, 2020 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 16:46

Trast

Вот где и как, вас не читай , кроме какой то бредятины ничего не прочитаешь .
Я вчера пыссав , мене не читают ,,, я казав а вы не прыслухалысь .....
як там золото , ,,,,,,,,ну редкое гуамно ......

Взяли чужой ник , постоянно чем то недовольны .
Если у вас не получается половой акт , надо попробовать возле зеркала глядя на себя .
Вы же опытный , надо чаще в себя заглядывать .
......мне просто интересно , с чеговы взяли , что я постоянно выпиваю ?
Я очень люблю красное вино .
Особенно Францию , с привкусом земли !!!!
А не то , что любите вы , с привкусом гуманна.
Именно оно дает реакцию на ваши онанистические выходки .
Перестаньте заниматься онанизмом.

Всех остальных ,
прошу вспомнить ,когда это чучело, молило с слезами на глазах ,передать ему ник папы .
Многие тогда поставили плюсы !
Увы , папа был умнее .
Правильной ориентации.
Пока ЧМО.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 16:49

Trast, поки ви є на гілці - що можете сказати про іпотеку в Україні?
Вартує/не вартує входити?
  Долярчик написав:
  Faceless написав:Є варіянти і фіксованої на кілька років.
Щодо того, що і наскільки вище. Нехай, візьмемо поточні ставки UIRD (так, я й сам писав, варто враховувати, що вони можуть зрости, але це для прикладу) :

УкрГаз пише UIRD12M+5%, що наразі приблизно 9% + 5% маржі = 14%.

Приват - на 1 рік 9,99%, потім UIRD 12М + 4%, тобто маржа на 1% менше, а для нерухомості, що вони продають із застави - без маржі, тобто 13% і 9% відповідно

Кредобанк: від 20% перший внесок, фіксована ставка на перший, другий, третій рік 10, 12, 14% відповідно (якщо перший внесок від 40%+) а потім UIRD3M+3,50% (це зараз 8,88 + 3,5% = 12,38%), для менших внесків цифри відповідно 11, 13, 15% і потім UIRD3M+4,00% = 12,88%).

Правекс - тут фіксована ставка на 5 років, варіянти у 9,99%, 12,5% і 14% а потім UIRD +3% (не ясно який саме, мабуть річний), тобто десь 12%. Але є ще пільгові умови для ІТ, медиків і ще деяких категорій у вигляді зниженої маржі.

Отже, є навіть варіянти, де ставка потенційно буде не вище 10%, а загалом зрости має не драматично, ну і навіть при 14% - реальна інфляція навряд нижче

Те, що ви навели - це все добре, але.... - в основному, це все на пільгових умовах(не для всіх) ;)

А от для простого пересічного інвестора(ну, чи простого роботяги з атб :mrgreen: )
- ставки трохи інші :roll:
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Що образливо - що для простих ФОПів(як Долярчик), іпотеку дають лише на 10р, а це вже зовсім інший місячний платіж виходить!
Ще й перший внесок - 50% :shock:

Може в кредо до ФОПів ставляться краще?
І в кредо - теж для "простих" - ставки трохи інші((
Зображення
Перший рядок - перший внесок від 20 до 40%
Другий рядок - від 40%

Але реально, оті 40 чи 50% першого внеску - мене трохи дратують! :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 17:00

Спєцом для Долярчика, який не поважає пам'ять друга мого батька, ДС і зафлудив цю гілку флудом.

Моя думка, що я б з цим ніколи не зв'язувався, довго пояснювати, ви ж там по Легенді у Львові, я б на вашому місці роздивлявся б на Польшу.
Фішка в 3,5 процентів кредиту і зростання ціни нерухомості саме в злотих на 7 % щорічно, при майже незмінному злотому.
Я вам і так багато відповів.
Думай те! :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 17:04

  холява написав:Trast

Вот где и как, вас не читай , кроме какой то бредятины ничего не прочитаешь .
Я вчера пыссав , мене не читают ,,, я казав а вы не прыслухалысь .....
як там золото , ,,,,,,,,ну редкое гуамно ......

Взяли чужой ник , постоянно чем то недовольны .
Если у вас не получается половой акт , надо попробовать возле зеркала глядя на себя .
Вы же опытный , надо чаще в себя заглядывать .
......мне просто интересно , с чеговы взяли , что я постоянно выпиваю ?
Я очень люблю красное вино .
Особенно Францию , с привкусом земли !!!!
А не то , что любите вы , с привкусом гуманна.
Именно оно дает реакцию на ваши онанистические выходки .
Перестаньте заниматься онанизмом.

Всех остальных ,
прошу вспомнить ,когда это чучело, молило с слезами на глазах ,передать ему ник папы .
Многие тогда поставили плюсы !
Увы , папа был умнее .
Правильной ориентации.
Пока ЧМО.


Вся симптоматіка хвороби бачна в вашому коментарі, звертайтесь?
Завжди можемо вам допомогти, тільки візьміть картку з вашого районного психдіспансеру, щоб можна було зробити висновки за перебіг вашого захворювання і зробити висновки з анамнезу моrbi.
З повагою до ваших виснажених від вашої хвороби родичів,
ваш лікуючий лікар.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 17:13

Trast
Не могли бы вы открыть собственную ветку и там упражняться в остроумии? Заранее благодарен.
Нам и Долярчика хватает с его простынями.
«Интересно, почему Долярчик называется Долярчиком, а не каким-нибудь другим, более подходящим для гривнедепозитчика, прозвищем?» :roll:
(Козьма Прутков)
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 17:18

Побачимо, чи я вгадав!

Купив долярчики.
Неоголошую скільки.
І скрін чека не виставляю.

ДумайТЕ! © :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 17:22

  Trast написав:Спєцом для Долярчика, який не поважає пам'ять друга мого батька, ДС і зафлудив цю гілку флудом.

Моя думка, що я б з цим ніколи не зв'язувався, довго пояснювати, ви ж там по Легенді у Львові, я б на вашому місці роздивлявся б на Польшу.
Фішка в 3,5 процентів кредиту і зростання ціни нерухомості саме в злотих на 7 % щорічно, при майже незмінному злотому.
Я вам і так багато відповів.
Думай те! :)


Так що думати, як в мене сім'я, яка КАТЕГОРИЧНО не хоче за кордон!(та і я не дуже горю бажанням жити на чужині! )
Мені треба думати тут - в своїй ненці Україні!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 17:33

  AlexxK написав:Trast
Не могли бы вы открыть собственную ветку и там упражняться в остроумии? Заранее благодарен.
Нам и Долярчика хватает с его простынями.
«Интересно, почему Долярчик называется Долярчиком, а не каким-нибудь другим, более подходящим для гривнедепозитчика, прозвищем?» :roll:
(Козьма Прутков)

Не сміщіть мене хоч ви.:)
Хто читає давно цей форум, той знає, що цей форум зробив мій батько і ДС був зазначений менеджером, як друг мого батька, хай Бог їх милує на тому світі.
Тому, я як син, не можу дивитися як форум загаджують психічно не розумні люди.
Розумьем?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 17:35

Trast

Если бы можно было отбросить все принципы !!!
Если бы только , хоть на секунду, Воскрес Великий Александр Алексеевич !
Царствие Ему Небесное !
Пусть Господь Бог простит ему грехи вольные и не вольные !

То ОН бы сказал , то , что я ,до сих пор не могу никому рассказать .
Я слово давал .

Часто беседовал с ДС .......

Я не думаю , что , то , о чем вы пишите искренне ......
Не вводите людей в заблуждение .


Увы, не смогу ничего рассказать , но знайте , я ВСЕ знаю.
холява
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