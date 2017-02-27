Те що ти пататор, теж мало хто знає, що таке пататор, але по легенді, ви ж лікар, але, що ви по темі написали гілки? Курсм валют, які ви бачили до наливайки?
Декапітація гугліться, навіть для пататорів. А що таке піровіноградний олігофрен? Це тест на те, що ви по легенді, лікар. Всі справжні лікарі знають , що це є і в гуглі воно не гугліться, як завжди ти не отримаєшь на це запитання відповіді-це жартон лікарів, але тільки ті хто вчився в медунівері, розуміють цей жарт.
Що халява закінчилася? Лікар він! пататор ти вищого готунку. Зав'язуй з цим, це дуже погано! Зіав'язуй з алкоголем, воно тобі не треба. Лікування ти ж сам знаєш, дуже дорого коштує. Тим паче, нейролєптіна у нас для тебе немає у продажу, купівлі роби в Росії, там він є. З повагою, ваш лікуючий лікар.
Только два слова ПОШЕЛ В ж*** там три точки выпадает В Ж.....О ,,,,,П ....У
Ви провидець, саме там я і є,бо друга професія це лікар-уролог, масаж простати вам же ніхто не скасовував? Дивно на вас діє алкоголь:) Саме при зловживанні алкоголю загострюється простатит, в вашому випадку вже може і адкнома, болить в ж*** як раз, тому ващі дописи, це не більш ніж симптоматика цього захвворювання. Ви ж знаєте, як страждає простата при пататорсві? Чи вас цьому не вчили в Клубі анонімних пататорів?
Востаннє редагувалось Trast в Нед 23 сер, 2020 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Вот где и как, вас не читай , кроме какой то бредятины ничего не прочитаешь . Я вчера пыссав , мене не читают ,,, я казав а вы не прыслухалысь ..... як там золото , ,,,,,,,,ну редкое гуамно ......
Взяли чужой ник , постоянно чем то недовольны . Если у вас не получается половой акт , надо попробовать возле зеркала глядя на себя . Вы же опытный , надо чаще в себя заглядывать . ......мне просто интересно , с чеговы взяли , что я постоянно выпиваю ? Я очень люблю красное вино . Особенно Францию , с привкусом земли !!!! А не то , что любите вы , с привкусом гуманна. Именно оно дает реакцию на ваши онанистические выходки . Перестаньте заниматься онанизмом.
Всех остальных , прошу вспомнить ,когда это чучело, молило с слезами на глазах ,передать ему ник папы . Многие тогда поставили плюсы ! Увы , папа был умнее . Правильной ориентации. Пока ЧМО.
Trast, поки ви є на гілці - що можете сказати про іпотеку в Україні? Вартує/не вартує входити?
Долярчик написав:
Faceless написав:Є варіянти і фіксованої на кілька років. Щодо того, що і наскільки вище. Нехай, візьмемо поточні ставки UIRD (так, я й сам писав, варто враховувати, що вони можуть зрости, але це для прикладу) :
УкрГаз пише UIRD12M+5%, що наразі приблизно 9% + 5% маржі = 14%.
Приват - на 1 рік 9,99%, потім UIRD 12М + 4%, тобто маржа на 1% менше, а для нерухомості, що вони продають із застави - без маржі, тобто 13% і 9% відповідно
Кредобанк: від 20% перший внесок, фіксована ставка на перший, другий, третій рік 10, 12, 14% відповідно (якщо перший внесок від 40%+) а потім UIRD3M+3,50% (це зараз 8,88 + 3,5% = 12,38%), для менших внесків цифри відповідно 11, 13, 15% і потім UIRD3M+4,00% = 12,88%).
Правекс - тут фіксована ставка на 5 років, варіянти у 9,99%, 12,5% і 14% а потім UIRD +3% (не ясно який саме, мабуть річний), тобто десь 12%. Але є ще пільгові умови для ІТ, медиків і ще деяких категорій у вигляді зниженої маржі.
Отже, є навіть варіянти, де ставка потенційно буде не вище 10%, а загалом зрости має не драматично, ну і навіть при 14% - реальна інфляція навряд нижче
Те, що ви навели - це все добре, але.... - в основному, це все на пільгових умовах(не для всіх)
А от для простого пересічного інвестора(ну, чи простого роботяги з атб ) - ставки трохи інші Що образливо - що для простих ФОПів(як Долярчик), іпотеку дають лише на 10р, а це вже зовсім інший місячний платіж виходить! Ще й перший внесок - 50%
Може в кредо до ФОПів ставляться краще? І в кредо - теж для "простих" - ставки трохи інші(( Перший рядок - перший внесок від 20 до 40% Другий рядок - від 40%
Але реально, оті 40 чи 50% першого внеску - мене трохи дратують!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Спєцом для Долярчика, який не поважає пам'ять друга мого батька, ДС і зафлудив цю гілку флудом.
Моя думка, що я б з цим ніколи не зв'язувався, довго пояснювати, ви ж там по Легенді у Львові, я б на вашому місці роздивлявся б на Польшу. Фішка в 3,5 процентів кредиту і зростання ціни нерухомості саме в злотих на 7 % щорічно, при майже незмінному злотому. Я вам і так багато відповів. Думай те!
Вот где и как, вас не читай , кроме какой то бредятины ничего не прочитаешь . Я вчера пыссав , мене не читают ,,, я казав а вы не прыслухалысь ..... як там золото , ,,,,,,,,ну редкое гуамно ......
Взяли чужой ник , постоянно чем то недовольны . Если у вас не получается половой акт , надо попробовать возле зеркала глядя на себя . Вы же опытный , надо чаще в себя заглядывать . ......мне просто интересно , с чеговы взяли , что я постоянно выпиваю ? Я очень люблю красное вино . Особенно Францию , с привкусом земли !!!! А не то , что любите вы , с привкусом гуманна. Именно оно дает реакцию на ваши онанистические выходки . Перестаньте заниматься онанизмом.
Всех остальных , прошу вспомнить ,когда это чучело, молило с слезами на глазах ,передать ему ник папы . Многие тогда поставили плюсы ! Увы , папа был умнее . Правильной ориентации. Пока ЧМО.
Вся симптоматіка хвороби бачна в вашому коментарі, звертайтесь? Завжди можемо вам допомогти, тільки візьміть картку з вашого районного психдіспансеру, щоб можна було зробити висновки за перебіг вашого захворювання і зробити висновки з анамнезу моrbi. З повагою до ваших виснажених від вашої хвороби родичів, ваш лікуючий лікар.
Trast Не могли бы вы открыть собственную ветку и там упражняться в остроумии? Заранее благодарен. Нам и Долярчика хватает с его простынями. «Интересно, почему Долярчик называется Долярчиком, а не каким-нибудь другим, более подходящим для гривнедепозитчика, прозвищем?» (Козьма Прутков)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Trast написав:Спєцом для Долярчика, який не поважає пам'ять друга мого батька, ДС і зафлудив цю гілку флудом.
Моя думка, що я б з цим ніколи не зв'язувався, довго пояснювати, ви ж там по Легенді у Львові, я б на вашому місці роздивлявся б на Польшу. Фішка в 3,5 процентів кредиту і зростання ціни нерухомості саме в злотих на 7 % щорічно, при майже незмінному злотому. Я вам і так багато відповів. Думай те!
Так що думати, як в мене сім'я, яка КАТЕГОРИЧНО не хоче за кордон!(та і я не дуже горю бажанням жити на чужині! ) Мені треба думати тут - в своїй ненці Україні!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
AlexxK написав:Trast Не могли бы вы открыть собственную ветку и там упражняться в остроумии? Заранее благодарен. Нам и Долярчика хватает с его простынями. «Интересно, почему Долярчик называется Долярчиком, а не каким-нибудь другим, более подходящим для гривнедепозитчика, прозвищем?» (Козьма Прутков)
Не сміщіть мене хоч ви. Хто читає давно цей форум, той знає, що цей форум зробив мій батько і ДС був зазначений менеджером, як друг мого батька, хай Бог їх милує на тому світі. Тому, я як син, не можу дивитися як форум загаджують психічно не розумні люди. Розумьем?
Если бы можно было отбросить все принципы !!! Если бы только , хоть на секунду, Воскрес Великий Александр Алексеевич ! Царствие Ему Небесное ! Пусть Господь Бог простит ему грехи вольные и не вольные !
То ОН бы сказал , то , что я ,до сих пор не могу никому рассказать . Я слово давал .
Часто беседовал с ДС .......
Я не думаю , что , то , о чем вы пишите искренне ...... Не вводите людей в заблуждение .
Увы, не смогу ничего рассказать , но знайте , я ВСЕ знаю.