RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6264626562666267

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 258
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
69
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
17%
45
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 17:40

  холява написав:Trast

Если бы можно было отбросить все принципы !!!
Если бы только , хоть на секунду, Воскрес Великий Александр Алексеевич !
Царствие Ему Небесное !
Пусть Господь Бог простит ему грехи вольные и не вольные !

То ОН бы сказал , то , что я ,до сих пор не могу никому рассказать .
Я слово давал .

Часто беседовал с ДС .......

Я не думаю , что , то , о чем вы пишите искренне ......
Не вводите людей в заблуждение .


Увы, не смогу ничего рассказать , но знайте , я ВСЕ знаю.

Надрукуєте про це у середу, коли пройде абсістентний сіндром.
Зараз це не більш, ніж галюцінація.
Просто лягайте спати і віддайте жінці телефон, якщо вона у вас ще залишилася. :)
Дякую.
Востаннє редагувалось Trast в Нед 23 сер, 2020 17:45, всього редагувалось 1 раз.
Trast
 
Повідомлень: 574
З нами з: 10.03.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 17:43

  Долярчик написав:
Так що думати, як в мене сім'я, яка КАТЕГОРИЧНО не хоче за кордон!(та і я не дуже горю бажанням жити на чужині! )
Мені треба думати тут - в своїй ненці Україні!

А це вже тролінг, а я ж, як ви знаєте на це не реагую.
Тому прошу вас, якщо поважаєте мене, не затролюйте хоча б цю гілку.
Дякую.
Trast
 
Повідомлень: 574
З нами з: 10.03.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6264626562666267
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igneus, холява і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1970, 1971, 1972
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19716 2467467
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 сер, 2020 17:03
Аlександр
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 49, 50, 51
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
506 114793
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 сер, 2020 13:49
hxbbgaf
Валютный рынок в мире 1 ... 716, 717, 718
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7177 1628783
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 сер, 2020 22:30
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.