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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 сер, 2020 17:40
холява написав:Trast
Если бы можно было отбросить все принципы !!!
Если бы только , хоть на секунду, Воскрес Великий Александр Алексеевич !
Царствие Ему Небесное !
Пусть Господь Бог простит ему грехи вольные и не вольные !
То ОН бы сказал , то , что я ,до сих пор не могу никому рассказать .
Я слово давал .
Часто беседовал с ДС .......
Я не думаю , что , то , о чем вы пишите искренне ......
Не вводите людей в заблуждение .
Увы, не смогу ничего рассказать , но знайте , я ВСЕ знаю.
Надрукуєте про це у середу, коли пройде абсістентний сіндром.
Зараз це не більш, ніж галюцінація.
Просто лягайте спати і віддайте жінці телефон, якщо вона у вас ще залишилася.
Дякую.
Востаннє редагувалось Trast
в Нед 23 сер, 2020 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 17:43
Долярчик написав:
Так що думати, як в мене сім'я, яка КАТЕГОРИЧНО не хоче за кордон!(та і я не дуже горю бажанням жити на чужині! )
Мені треба думати тут - в своїй ненці Україні!
А це вже тролінг, а я ж, як ви знаєте на це не реагую.
Тому прошу вас, якщо поважаєте мене, не затролюйте хоча б цю гілку.
Дякую.
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ЛОБ
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