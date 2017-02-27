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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6264626562666267

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 258
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
69
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
17%
45
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 17:40

  холява написав:Trast

Если бы можно было отбросить все принципы !!!
Если бы только , хоть на секунду, Воскрес Великий Александр Алексеевич !
Царствие Ему Небесное !
Пусть Господь Бог простит ему грехи вольные и не вольные !

То ОН бы сказал , то , что я ,до сих пор не могу никому рассказать .
Я слово давал .

Часто беседовал с ДС .......

Я не думаю , что , то , о чем вы пишите искренне ......
Не вводите людей в заблуждение .


Увы, не смогу ничего рассказать , но знайте , я ВСЕ знаю.

Надрукуєте про це у середу, коли пройде абсістентний сіндром.
Зараз це не більш, ніж галюцінація.
Просто лягайте спати і віддайте жінці телефон, якщо вона у вас ще залишилася. :)
Дякую.
Востаннє редагувалось Trast в Нед 23 сер, 2020 17:45, всього редагувалось 1 раз.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 17:43

  Долярчик написав:
Так що думати, як в мене сім'я, яка КАТЕГОРИЧНО не хоче за кордон!(та і я не дуже горю бажанням жити на чужині! )
Мені треба думати тут - в своїй ненці Україні!

А це вже тролінг, а я ж, як ви знаєте на це не реагую.
Тому прошу вас, якщо поважаєте мене, не затролюйте хоча б цю гілку.
Дякую.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 17:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По темі-на наступному тиждні чекаю долар до гривні в межах 27.6-27.8 на готівці

Холяві, звертайтесь в середу, у мене зараз до вівторка вакації:)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 17:56

удалил

У всех Прошу Прощения за отнятое время.
Востаннє редагувалось холява в Нед 23 сер, 2020 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 17:57

Походу до вторника тут делать нечего ... :(
VALONI
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 18:04

  VALONI написав:Походу до вторника тут делать нечего ... :(

Так і є, до вівторка тут халява знає все, з п'ятниці починає закладувати, тому все і знає, потім видаляє коментарі, а потім банять того, хто йому відповідав.
Це вже роками сформована традиція.

А вже з вівторка ващі коментарі по темі гілки знову будуть корисними, я ж теж не все знаю :)
Тому починайте ділитися своєю інфою з вівторка, вона буває у вас доречно важливою.
Дякую.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 18:37

  Trast написав:
  Долярчик написав:
Так що думати, як в мене сім'я, яка КАТЕГОРИЧНО не хоче за кордон!(та і я не дуже горю бажанням жити на чужині! )
Мені треба думати тут - в своїй ненці Україні!

А це вже тролінг, а я ж, як ви знаєте на це не реагую.
Тому прошу вас, якщо поважаєте мене, не затролюйте хоча б цю гілку.
Дякую.

Добре, тут помовчу.
А ви можете хоч ще пару речень написати на Львівській гілці, чи Київській(чи в приват) про ваше бачення української іпотеки і чому саме ви її категорично відкидаєте?
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 18:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

VALONI написав:Походу до вторника тут делать нечего ... :(
До вівторка тут *зробимо_усіх*, доляр_па26, велосипеди, тещі, іпотека, місячні стовпці, клуб анонімних ображених і пінокіо в країні дурнів ...
Але ж весело ... Чорний квартал :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 18:51

а что во вторник будет?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 18:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Амвросий написав:а что во вторник будет?
Морлоки полізуть у свої підземелля і зійде сонце :)
Ну а поки що "вечер наступает, наступает вдруг, если делать нечего тебе, мой друг ...*
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