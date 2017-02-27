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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 сер, 2020 17:40
холява написав:Trast
Если бы можно было отбросить все принципы !!!
Если бы только , хоть на секунду, Воскрес Великий Александр Алексеевич !
Царствие Ему Небесное !
Пусть Господь Бог простит ему грехи вольные и не вольные !
То ОН бы сказал , то , что я ,до сих пор не могу никому рассказать .
Я слово давал .
Часто беседовал с ДС .......
Я не думаю , что , то , о чем вы пишите искренне ......
Не вводите людей в заблуждение .
Увы, не смогу ничего рассказать , но знайте , я ВСЕ знаю.
Надрукуєте про це у середу, коли пройде абсістентний сіндром.
Зараз це не більш, ніж галюцінація.
Просто лягайте спати і віддайте жінці телефон, якщо вона у вас ще залишилася.
Дякую.
Востаннє редагувалось Trast
в Нед 23 сер, 2020 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 17:43
Долярчик написав:
Так що думати, як в мене сім'я, яка КАТЕГОРИЧНО не хоче за кордон!(та і я не дуже горю бажанням жити на чужині! )
Мені треба думати тут - в своїй ненці Україні!
А це вже тролінг, а я ж, як ви знаєте на це не реагую.
Тому прошу вас, якщо поважаєте мене, не затролюйте хоча б цю гілку.
Дякую.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 17:53
По темі-на наступному тиждні чекаю долар до гривні в межах 27.6-27.8 на готівці
Холяві, звертайтесь в середу, у мене зараз до вівторка вакації:)
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Додано: Нед 23 сер, 2020 17:56
удалил
У всех Прошу Прощения за отнятое время.
Востаннє редагувалось холява
в Нед 23 сер, 2020 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 18:04
VALONI написав:
Походу до вторника тут делать нечего ...
Так і є, до вівторка тут халява знає все, з п'ятниці починає закладувати, тому все і знає, потім видаляє коментарі, а потім банять того, хто йому відповідав.
Це вже роками сформована традиція.
А вже з вівторка ващі коментарі по темі гілки знову будуть корисними, я ж теж не все знаю
Тому починайте ділитися своєю інфою з вівторка, вона буває у вас доречно важливою.
Дякую.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 18:37
Trast написав: Долярчик написав:
Так що думати, як в мене сім'я, яка КАТЕГОРИЧНО не хоче за кордон!(та і я не дуже горю бажанням жити на чужині! )
Мені треба думати тут - в своїй ненці Україні!
А це вже тролінг, а я ж, як ви знаєте на це не реагую.
Тому прошу вас, якщо поважаєте мене, не затролюйте хоча б цю гілку.
Дякую.
Добре, тут помовчу.
А ви можете хоч ще пару речень написати на Львівській гілці, чи Київській(чи в приват) про ваше бачення української іпотеки і чому саме ви її категорично відкидаєте?
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 23 сер, 2020 18:47
VALONI написав:
Походу до вторника тут делать нечего ...
До вівторка тут *зробимо_усіх*, доляр_па26, велосипеди, тещі, іпотека, місячні стовпці, клуб анонімних ображених і пінокіо в країні дурнів ...
Але ж весело ... Чорний квартал
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Додано: Нед 23 сер, 2020 18:51
а что во вторник будет?
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Амвросий
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Додано: Нед 23 сер, 2020 18:56
Амвросий написав:а что во вторник будет?
Морлоки полізуть у свої підземелля і зійде сонце
Ну а поки що "вечер наступает, наступает вдруг, если делать нечего тебе, мой друг ...*
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