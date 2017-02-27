Додано: Нед 23 сер, 2020 20:15

Амвросий написав: а что во вторник будет? а что во вторник будет?

Не буде алколійного шабашу, з шабашем на святкові дні, ніхто не знає, що робити.Бо в святкові дні, пациєнти стають президентами, міністрами і великими, коли ж святкові дні минають, то ми бачимо, що ці люди наркозалежні.І це вже важливо, бо важливо в житті саме вміти відрізняти-сміття від золота, це якось так працює.Як я вже казав, на наступному тиждні будемо колихатися, як в останній час, в межах 20 копійок з бичім поглядом.Але коливання в 20 копійок, зараз більше схоже на нудьгу, чим те, що є в економіці насправдi.Саме цікаве, що навіть міністр економіки не знає нічого, що буде назавтраГривню зв'язують, як можна, банки вже не працюють, а блазують з викупом сертіфікатов, це вже гра для своїх.А як ще?Вже ж думали про Президента-малюпування чистої води- вибори у нас завжди без права вибору-зараз отримуйте кажуть,а що отнимувати, якщо все, як завжди, без права вибору?Це теж саме, що без вини винний.Тобто пересічному на форумі треба закрити рота, бо він нічого не вирішує.А я ще якось, може повоюю.