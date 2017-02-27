RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6265626662676268

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 258
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
69
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
17%
45
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 19:56

  stas_rst написав:
Долярчик написав:
  greenozon написав:як там ваш депозит, який тут скрінився 23 раз (я порахував!)

Ого :shock: :mrgreen:
Та вже закінчився! То я порозбивав його он-лайн:
>>> погасив картку
>>> набив стовпець на рік
>>> поповнив стовпець під 18,5% на листопад
>>> залишив частину на купівлю долярчиків

Скріни будуть, але не сьогодні :
Друже Долярчик - є компроміс для усіх !!!
Пропоную тобі заскрінити кінцевий результат усіх твоїх митарств - договір на іпотеку або купівлі-продажу квартири, а ще краще - саму квартиру і обов'язково після ремонту і з технікою - меблями.
Зекономиш купу часу собі і людям.
Ще й за тебе порадіємо

Надіслано з повагою і сподіваннями на розуміння :)

та ви що! нас ще очікує вибір плитки сантехніки шпалер і т. д. :mrgreen:
yama
 
Повідомлень: 2617
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4922 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 20:15

  Амвросий написав:а что во вторник будет?

Не буде алколійного шабашу, з шабашем на святкові дні, ніхто не знає, що робити.
Бо в святкові дні, пациєнти стають президентами, міністрами і великими, коли ж святкові дні минають, то ми бачимо, що ці люди наркозалежні.
І це вже важливо, бо важливо в житті саме вміти відрізняти-сміття від золота, це якось так працює.

Як я вже казав, на наступному тиждні будемо колихатися, як в останній час, в межах 20 копійок з бичім поглядом.
Але коливання в 20 копійок, зараз більше схоже на нудьгу, чим те, що є в економіці насправдi.
Саме цікаве, що навіть міністр економіки не знає нічого, що буде назавтра :)


Гривню зв'язують, як можна, банки вже не працюють, а блазують з викупом сертіфікатов, це вже гра для своїх.
А як ще?

Вже ж думали про Президента-малюпування чистої води- вибори у нас завжди без права вибору-зараз отримуйте кажуть,а що отнимувати, якщо все, як завжди, без права вибору?
Це теж саме, що без вини винний.

Тобто пересічному на форумі треба закрити рота, бо він нічого не вирішує.

А я ще якось, може повоюю.:)
Востаннє редагувалось Trast в Нед 23 сер, 2020 20:58, всього редагувалось 2 разів.
Trast
 
Повідомлень: 577
З нами з: 10.03.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 20:21

  Долярчик написав:Купив долярчики.
Неоголошую скільки.
І скрін чека не виставляю.

ДумайТЕ! © :)

следующий текст будет:-я покакал.....
ROLF
Аватар користувача
 
Повідомлень: 699
З нами з: 27.03.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 20:54

Українці все більше виводять валюту, інвестуючи за кордоном

https://minfin.com.ua/ua/2020/08/14/50507147/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9347
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6265626662676268
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ROLF, ЛОБ і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1971, 1972, 1973
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19723 2467913
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 сер, 2020 20:49
Кучинелли
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 49, 50, 51
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
507 114904
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 сер, 2020 20:26
Кучинелли
Валютный рынок в мире 1 ... 716, 717, 718
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7177 1628829
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 сер, 2020 22:30
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
UNIQA (342)
23.08.2020 21:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.