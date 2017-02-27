stas_rst написав:Друже Долярчик - є компроміс для усіх !!!Долярчик написав:
Ого
Та вже закінчився! То я порозбивав його он-лайн:
>>> погасив картку
>>> набив стовпець на рік
>>> поповнив стовпець під 18,5% на листопад
>>> залишив частину на купівлю долярчиків
Скріни будуть, але не сьогодні :
Пропоную тобі заскрінити кінцевий результат усіх твоїх митарств - договір на іпотеку або купівлі-продажу квартири, а ще краще - саму квартиру і обов'язково після ремонту і з технікою - меблями.
Зекономиш купу часу собі і людям.
Ще й за тебе порадіємо
Надіслано з повагою і сподіваннями на розуміння
та ви що! нас ще очікує вибір плитки сантехніки шпалер і т. д.