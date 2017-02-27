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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 сер, 2020 20:54
Українці все більше виводять валюту, інвестуючи за кордономhttps://minfin.com.ua/ua/2020/08/14/50507147/
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greenozon
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Додано: Нед 23 сер, 2020 22:03
"Патрик "-я за Баварию .
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Всем Добрый Вечер .
Хорошего просмотра .
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холява
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Додано: Нед 23 сер, 2020 23:13
Индекс токена доллара к гривне на топовой украинской бирже криптовалют оторвался от налички и вновь приблизился к 28.
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Zebra
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Додано: Нед 23 сер, 2020 23:59
холява 1-0 )) Хороший футбол.
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Patrick
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Суб 22 сер, 2020 22:30
ЛОБ
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