|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 сер, 2020 20:54
Українці все більше виводять валюту, інвестуючи за кордоном
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 23 сер, 2020 22:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"Патрик "-я за Баварию .
2-1
Всем Добрый Вечер .
Хорошего просмотра .
Додано: Нед 23 сер, 2020 23:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 24 сер, 2020 07:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Доброе Утро!
Всех с Днем Независимости !
Здоровья и Успехов !
Додано: Пон 24 сер, 2020 08:17
Зробимо їх ще раз!©
Вітаю з днем незалежності!
Далі я мовчу.
Якщо правильно роблю - дайте знати!(наприклад - "лайком")
Гарного дня!
п. с.
На найближчі вибори - не йду.(як і більшість моїх знайомих)
Тож, виберете собі, кого хочете і буде вам усім щастя!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 24 сер, 2020 09:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Друже, ти і твої друзі уже вибрали. А людям з цим жити 5 років.
Варто уже дійсно вводити виборче право не по віку, а по рівню IQ.
Може хоч тоді держава матиме шанс, а поки маємо те, що маємо.
Усіх щиро з Днем Незалежності !!!
|