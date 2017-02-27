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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6264626562666267

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 258
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
69
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
17%
45
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 20:54

Українці все більше виводять валюту, інвестуючи за кордоном

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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 22:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Патрик "-я за Баварию .
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Всем Добрый Вечер .
Хорошего просмотра .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Индекс токена доллара к гривне на топовой украинской бирже криптовалют оторвался от налички и вновь приблизился к 28.
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Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:59

холява 1-0 )) Хороший футбол.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 07:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброе Утро!
Всех с Днем Независимости !
Здоровья и Успехов !
холява
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:17

Зробимо їх ще раз!©

Вітаю з днем незалежності!

Далі я мовчу.
Якщо правильно роблю - дайте знати!(наприклад - "лайком")

Гарного дня!

п. с.
На найближчі вибори - не йду.(як і більшість моїх знайомих)
Тож, виберете собі, кого хочете і буде вам усім щастя! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 09:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:Вітаю з днем незалежності!

Далі я мовчу.
Якщо правильно роблю - дайте знати!(наприклад - "лайком")

Гарного дня!

п. с.
На найближчі вибори - не йду.(як і більшість моїх знайомих)
Тож, виберете собі, кого хочете і буде вам усім щастя! :)
Друже, ти і твої друзі уже вибрали. А людям з цим жити 5 років.
Варто уже дійсно вводити виборче право не по віку, а по рівню IQ.
Може хоч тоді держава матиме шанс, а поки маємо те, що маємо.

Усіх щиро з Днем Незалежності !!!Зображення
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