Додано: Пон 24 сер, 2020 12:07

flyman написав: Игорь Алексеевич написав: интересно, когда закончатся у многих столбики на деле под 17-18% годовых в грн., то чем народ начнёт заниматься.?

ведь многие привыкли жить все эти годы только за счёт депозитов. но, при ставках 18-25% ещё можно было не плохо буль...буль... и ням...ням. а при ставках на сегодня под 10%, а до н.года обещают опустить до 3-5% годовых, то куда народ начнёт инвестировать свои монеты?? на эти ставки и на бутул. воду не хватит. интересно, когда закончатся у многих столбики на деле под 17-18% годовых в грн., то чем народ начнёт заниматься.?ведь многие привыкли жить все эти годы только за счёт депозитов. но, при ставках 18-25% ещё можно было не плохо буль...буль... и ням...ням. а при ставках на сегодня под 10%, а до н.года обещают опустить до 3-5% годовых, то куда народ начнёт инвестировать свои монеты?? на эти ставки и на бутул. воду не хватит.

це валшебно слово "ыпатэка" це валшебно слово "ыпатэка"

не всё так плохо в ипотеке. я брал её под неж.пом. в 2006г. валютную.в 2014г. думал, что пришёл пипец, платить было нечем из - за курса. стоимость аренды не погашали даже тело кредита. были пугалки от укрсиббанка, пока не перешёл в суды. три года судился и банк пошёл на уступки, там были нарушения как в договорах, так и в выдаче суммы кредита. укрсиб списал 80% от тела и обнулил все пени и проценты начиная с 14г.. с 17г. живу без кредита по ипотеке и с неж. пом в собственности.посчитал, что выгодно получилось, даже если я продам сегодня эти неж. пом., по самой минимальной цене, то получу прибыль.но, сейчас не спешу с продажей, т.к сидят уже более 10 лет постоянные арендаторы и не собираются уходить, даже карантин все они пережили на отлично. да и получается аренда на сег. стала выгодней депозита.))