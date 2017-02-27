Вітаю з днем незалежності!
Гарного дня!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 сер, 2020 08:17
Вітаю з днем незалежності!
Гарного дня!
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 24 сер, 2020 11:13, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 24 сер, 2020 09:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Друже, ти і твої друзі уже вибрали. А людям з цим жити 5 років.
Варто уже дійсно вводити виборче право не по віку, а по рівню IQ.
Може хоч тоді держава матиме шанс, а поки маємо те, що маємо.
Усіх щиро з Днем Незалежності !!!
Додано: Пон 24 сер, 2020 11:07
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 24 сер, 2020 11:21
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 24 сер, 2020 11:22, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 24 сер, 2020 11:44
интересно, когда закончатся у многих столбики на деле под 17-18% годовых в грн., то чем народ начнёт заниматься.?
ведь многие привыкли жить все эти годы только за счёт депозитов. но, при ставках 18-25% ещё можно было не плохо буль...буль... и ням...ням. а при ставках на сегодня под 10%, а до н.года обещают опустить до 3-5% годовых, то куда народ начнёт инвестировать свои монеты?? на эти ставки и на бутул. воду не хватит.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 24 сер, 2020 11:48
це валшебно слово "ыпатэка"
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Додано: Пон 24 сер, 2020 12:00
Да, большинство, судя по всему, ринется сжигать оставшиеся деньги в бетоно-печках.
Как только поток приноса новых денег "бетонному божеству" иссякнет - застройщики конвертнут бумагу в настоящие деньги, и отправятся с ними на островные пляжи, где их никто не найдёт и не побеспокоит.
А пересичные останутся с "черговой" девальвацией, без денег, возможно в долгах, и с бетонными каркасами без коммуникаций, котлованами, или пустырями
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 24 сер, 2020 12:07
не всё так плохо в ипотеке. я брал её под неж.пом. в 2006г. валютную.
в 2014г. думал, что пришёл пипец, платить было нечем из - за курса. стоимость аренды не погашали даже тело кредита. были пугалки от укрсиббанка, пока не перешёл в суды. три года судился и банк пошёл на уступки, там были нарушения как в договорах, так и в выдаче суммы кредита. укрсиб списал 80% от тела и обнулил все пени и проценты начиная с 14г.. с 17г. живу без кредита по ипотеке и с неж. пом в собственности.
посчитал, что выгодно получилось, даже если я продам сегодня эти неж. пом., по самой минимальной цене, то получу прибыль.
но, сейчас не спешу с продажей, т.к сидят уже более 10 лет постоянные арендаторы и не собираются уходить, даже карантин все они пережили на отлично. да и получается аренда на сег. стала выгодней депозита.))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 24 сер, 2020 12:13, всього редагувалось 3 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 24 сер, 2020 12:09
Половина так и останется на 10%, даже под 5% будут держать. Остальные пойдут в бетон и валюту.
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