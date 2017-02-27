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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6264626562666267

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 258
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
69
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
17%
45
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:17

Вітаю з днем незалежності!

Гарного дня!
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 24 сер, 2020 11:13, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 09:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:Вітаю з днем незалежності!

Далі я мовчу.
Якщо правильно роблю - дайте знати!(наприклад - "лайком")

Гарного дня!

п. с.
На найближчі вибори - не йду.(як і більшість моїх знайомих)
Тож, виберете собі, кого хочете і буде вам усім щастя! :)
Друже, ти і твої друзі уже вибрали. А людям з цим жити 5 років.
Варто уже дійсно вводити виборче право не по віку, а по рівню IQ.
Може хоч тоді держава матиме шанс, а поки маємо те, що маємо.

Усіх щиро з Днем Незалежності !!!Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 10:01

З Днем Незалежності всіх! Щастя в кожну родину і стабільного курсу. :)
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 11:07

Зі СВЯТОМ, КОЛЕГИ!

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 11:21

  greenozon написав:Зі СВЯТОМ, КОЛЕГИ!

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Слава Україні!
Героям Слава!
Україна- понад усе!
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 24 сер, 2020 11:22, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 11:44

интересно, когда закончатся у многих столбики на деле под 17-18% годовых в грн., то чем народ начнёт заниматься.?
ведь многие привыкли жить все эти годы только за счёт депозитов. но, при ставках 18-25% ещё можно было не плохо буль...буль... и ням...ням. а при ставках на сегодня под 10%, а до н.года обещают опустить до 3-5% годовых, то куда народ начнёт инвестировать свои монеты?? на эти ставки и на бутул. воду не хватит. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 11:48

  Игорь Алексеевич написав:интересно, когда закончатся у многих столбики на деле под 17-18% годовых в грн., то чем народ начнёт заниматься.?
ведь многие привыкли жить все эти годы только за счёт депозитов. но, при ставках 18-25% ещё можно было не плохо буль...буль... и ням...ням. а при ставках на сегодня под 10%, а до н.года обещают опустить до 3-5% годовых, то куда народ начнёт инвестировать свои монеты?? на эти ставки и на бутул. воду не хватит. :shock:

це валшебно слово "ыпатэка"
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 12:00

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:интересно, когда закончатся у многих столбики на деле под 17-18% годовых в грн., то чем народ начнёт заниматься.?
ведь многие привыкли жить все эти годы только за счёт депозитов. но, при ставках 18-25% ещё можно было не плохо буль...буль... и ням...ням. а при ставках на сегодня под 10%, а до н.года обещают опустить до 3-5% годовых, то куда народ начнёт инвестировать свои монеты?? на эти ставки и на бутул. воду не хватит. :shock:

це валшебно слово "ыпатэка"

Да, большинство, судя по всему, ринется сжигать оставшиеся деньги в бетоно-печках.
Как только поток приноса новых денег "бетонному божеству" иссякнет - застройщики конвертнут бумагу в настоящие деньги, и отправятся с ними на островные пляжи, где их никто не найдёт и не побеспокоит.
А пересичные останутся с "черговой" девальвацией, без денег, возможно в долгах, и с бетонными каркасами без коммуникаций, котлованами, или пустырями :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 12:07

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:интересно, когда закончатся у многих столбики на деле под 17-18% годовых в грн., то чем народ начнёт заниматься.?
ведь многие привыкли жить все эти годы только за счёт депозитов. но, при ставках 18-25% ещё можно было не плохо буль...буль... и ням...ням. а при ставках на сегодня под 10%, а до н.года обещают опустить до 3-5% годовых, то куда народ начнёт инвестировать свои монеты?? на эти ставки и на бутул. воду не хватит. :shock:

це валшебно слово "ыпатэка"


не всё так плохо в ипотеке. я брал её под неж.пом. в 2006г. валютную.
в 2014г. думал, что пришёл пипец, платить было нечем из - за курса. стоимость аренды не погашали даже тело кредита. были пугалки от укрсиббанка, пока не перешёл в суды. три года судился и банк пошёл на уступки, там были нарушения как в договорах, так и в выдаче суммы кредита. укрсиб списал 80% от тела и обнулил все пени и проценты начиная с 14г.. с 17г. живу без кредита по ипотеке и с неж. пом в собственности.
посчитал, что выгодно получилось, даже если я продам сегодня эти неж. пом., по самой минимальной цене, то получу прибыль. :P
но, сейчас не спешу с продажей, т.к сидят уже более 10 лет постоянные арендаторы и не собираются уходить, даже карантин все они пережили на отлично. да и получается аренда на сег. стала выгодней депозита.))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 24 сер, 2020 12:13, всього редагувалось 3 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 12:09

  Игорь Алексеевич написав:интересно, когда закончатся у многих столбики на деле под 17-18% годовых в грн., то чем народ начнёт заниматься.?
ведь многие привыкли жить все эти годы только за счёт депозитов. но, при ставках 18-25% ещё можно было не плохо буль...буль... и ням...ням. а при ставках на сегодня под 10%, а до н.года обещают опустить до 3-5% годовых, то куда народ начнёт инвестировать свои монеты?? на эти ставки и на бутул. воду не хватит. :shock:

Половина так и останется на 10%, даже под 5% будут держать. Остальные пойдут в бетон и валюту.
Striker
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