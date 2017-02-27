Вітаю з днем незалежності!
Гарного дня!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 сер, 2020 08:17
Вітаю з днем незалежності!
Гарного дня!
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 24 сер, 2020 11:13, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 24 сер, 2020 09:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Друже, ти і твої друзі уже вибрали. А людям з цим жити 5 років.
Варто уже дійсно вводити виборче право не по віку, а по рівню IQ.
Може хоч тоді держава матиме шанс, а поки маємо те, що маємо.
Усіх щиро з Днем Незалежності !!!
Додано: Пон 24 сер, 2020 11:07
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 24 сер, 2020 11:21
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 24 сер, 2020 11:22, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 24 сер, 2020 11:44
интересно, когда закончатся у многих столбики на деле под 17-18% годовых в грн., то чем народ начнёт заниматься.?
ведь многие привыкли жить все эти годы только за счёт депозитов. но, при ставках 18-25% ещё можно было не плохо буль...буль... и ням...ням. а при ставках на сегодня под 10%, а до н.года обещают опустить до 3-5% годовых, то куда народ начнёт инвестировать свои монеты?? на эти ставки и на бутул. воду не хватит.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 24 сер, 2020 12:09
Половина так и останется на 10%, даже под 5% будут держать. Остальные пойдут в бетон и валюту.
Додано: Пон 24 сер, 2020 12:49
Игорь Алексеевич
Дізнаємось вже незабаром! (в січні 2021)
до грудня 2020 в більшості деполюдей ростуть старі стовбури
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 24 сер, 2020 13:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
итак недвига не подходит, что предлагаете???.
на дело можно, но если народ раньше зарабатывал на депозитах и хватало им немного с процентов на еду или хотя бы оплатить коммуналку, то со ставками в 5% - это реальное проедание сбережений.
или бери лопату и на работу без рисков, или рисковать и вкладывать их в недвигу. можно типа в бумаги или огвз, но даже здесь на сайте всего 5%, которые готовы переключиться с депоз. на др. бумаги. остальные не имеют даже представления про акции, огвз, а именно не знают с чего им надо начинать и как далее распоряжаться.
всем ранее было удобно - пришёл в банк, оформил дело под хороший процент и получаешь ежем. хорошую прибыль. а по др. бумагам надо думать народу мозгами, а их к сожал. у многих..... ((
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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