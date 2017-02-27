Додано: Пон 24 сер, 2020 13:36

vano80 написав: И что потом с ней делать? пассивный депо и сдача разные вещи. Оставить просто стоять с надеждой, что через 5 лет продашь с процентами? И что потом с ней делать? пассивный депо и сдача разные вещи. Оставить просто стоять с надеждой, что через 5 лет продашь с процентами?

итак недвига не подходит, что предлагаете???.на дело можно, но если народ раньше зарабатывал на депозитах и хватало им немного с процентов на еду или хотя бы оплатить коммуналку, то со ставками в 5% - это реальное проедание сбережений.или бери лопату и на работу без рисков, или рисковать и вкладывать их в недвигу. можно типа в бумаги или огвз, но даже здесь на сайте всего 5%, которые готовы переключиться с депоз. на др. бумаги. остальные не имеют даже представления про акции, огвз, а именно не знают с чего им надо начинать и как далее распоряжаться.всем ранее было удобно - пришёл в банк, оформил дело под хороший процент и получаешь ежем. хорошую прибыль. а по др. бумагам надо думать народу мозгами, а их к сожал. у многих..... ((