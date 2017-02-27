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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6265626662676268

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 258
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
69
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
17%
45
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 14:50

Як би то не залишитись на пероні з валізами набитими гривнею

Так, я щось не зрозумів - всі тутешні, наче, повуха в нікомунепотрібному?
Чи то за простих пересічних почали турбуватись і за їхні гривнедепозити?
Так в простого люду(в більшості) тих грошенят на депо - мізер!
Бетон так сходу не візьмеш!

І тут така, на білому коні, вискакує "іМпАтєка"? :)
Накидає аркан на ціни і жине їх з собою за горизонт! :)

Пілять, так я можу не застрибнути в перший вагон, а потрібно буде сідати в середині, чи в кінці цінового потяга!

А може, все ж таки, більшість поперевкладає до весни, де ще є набиті стовпці пА 16-14%?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 15:41

  Мизантрóп написав:
  холява написав:удалил

У всех Прошу Прощения за отнятое время.

Зачем писАть тогда? :roll:



Хорошо , больше не буду писать .
Только курсы .
Праздничный прием ...самый большой "ЗИРКА" 27.52
Самый маленький 27, 40 на Пушкина .
Ощад 27.25 , но он закрыт .
Продажа 27.60 в основном .
На Пушкина 27.70
Ощад 27.70
холява
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 15:47

Дешевше буде?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 16:01

  Investor_K написав:Дешевше буде?

Якщо вчора я двічі заходив в обмінку, де завжди беру і там "доларів нема", а купив в іншій, де на прийом було 44/(а в тій, що небуло доларів - продаж був пА /45) :mrgreen: - і маржу всюди звузили до 4-5 копійок(а переважно її розтягують на свята) - то я дуже сумніваюсь, що цього тижня ми розвенемось вниз по курсу!
ДумайТЕ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мизантроп , подскажите как так можно удалиться , чтобы не надо было писать "удалил " ???
холява
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  #<1 ... 6265626662676268
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