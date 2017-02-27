Так, я щось не зрозумів - всі тутешні, наче, повуха в нікомунепотрібному?
Чи то за простих пересічних почали турбуватись і за їхні гривнедепозити?
Так в простого люду(в більшості) тих грошенят на депо - мізер!
Бетон так сходу не візьмеш!
І тут така, на білому коні, вискакує "іМпАтєка"?
Накидає аркан на ціни і жине їх з собою за горизонт!
Пілять, так я можу не застрибнути в перший вагон, а потрібно буде сідати в середині, чи в кінці цінового потяга!
А може, все ж таки, більшість поперевкладає до весни, де ще є набиті стовпці пА 16-14%?