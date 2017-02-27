Так, я щось не зрозумів - всі тутешні, наче, повуха в нікомунепотрібному? Чи то за простих пересічних почали турбуватись і за їхні гривнедепозити? Так в простого люду(в більшості) тих грошенят на депо - мізер! Бетон так сходу не візьмеш!
І тут така, на білому коні, вискакує "іМпАтєка"? Накидає аркан на ціни і жине їх з собою за горизонт!
Пілять, так я можу не застрибнути в перший вагон, а потрібно буде сідати в середині, чи в кінці цінового потяга!
А може, все ж таки, більшість поперевкладає до весни, де ще є набиті стовпці пА 16-14%?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Хорошо , больше не буду писать . Только курсы . Праздничный прием ...самый большой "ЗИРКА" 27.52 Самый маленький 27, 40 на Пушкина . Ощад 27.25 , но он закрыт . Продажа 27.60 в основном . На Пушкина 27.70 Ощад 27.70
Якщо вчора я двічі заходив в обмінку, де завжди беру і там "доларів нема", а купив в іншій, де на прийом було 44/(а в тій, що небуло доларів - продаж був пА /45) - і маржу всюди звузили до 4-5 копійок(а переважно її розтягують на свята) - то я дуже сумніваюсь, що цього тижня ми розвенемось вниз по курсу! ДумайТЕ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Игорь Алексеевич написав:интересно, когда закончатся у многих столбики на деле под 17-18% годовых в грн., то чем народ начнёт заниматься.? ведь многие привыкли жить все эти годы только за счёт депозитов. но, при ставках 18-25% ещё можно было не плохо буль...буль... и ням...ням. а при ставках на сегодня под 10%, а до н.года обещают опустить до 3-5% годовых, то куда народ начнёт инвестировать свои монеты?? на эти ставки и на бутул. воду не хватит.
Половина так и останется на 10%, даже под 5% будут держать. Остальные пойдут в бетон и валюту.
1лям гривні, даватиме при 8% грязними 6667 грн. в місяць, "непогана добавка до пенсії", приблизно стільки (або менше) даватиме здача в оренду бетона аналогічної вартості.
Приховують правду? Trast написав: Ніяк, треба не бухати в свята, щоб не було так , як вчора. Мізантроп, це креатура фіскала, він тутай бдить, або шизік, хоча на другий варіант не схожий, більш на перший. Бо ДС його ніколи не банив. Дуже цікава людина-треба познайомитися вам. Ви ж в одному місті живете. Чого б вам не познайомитися? П.С. А те, щр навіщували на Батька Чаї і їм подібні, вони не про нього. Мені здається, що ДС і вигадав Оксану, бо не було трафіка на форуму. Я і мій батько, до цього ніколи не був причепний. Він писав ДС, але той не відповідав. В 2016, якщо не змінює пам'ять форум перекупили. Я б про нього одне б згадав-свята була людина, він вже вмер, але саме вмер на форумі,і він вас заздалегідь всіх попереджав про піраміду ОВГЗ, а ніхто цього навіть не помітив. Висновки?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Приховують правду? Trast написав: Ніяк, треба не бухати в свята, щоб не було так , як вчора. Мізантроп, це креатура фіскала, він тутай бдить, або шизік, хоча на другий варіант не схожий, більш на перший. Бо ДС його ніколи не банив. Дуже цікава людина-треба познайомитися вам. Ви ж в одному місті живете. Чого б вам не познайомитися? П.С. А те, щр навіщували на Батька Чаї і їм подібні, вони не про нього. Мені здається, що ДС і вигадав Оксану, бо не було трафіка на форуму. Я і мій батько, до цього ніколи не був причепний. Він писав ДС, але той не відповідав. В 2016, якщо не змінює пам'ять форум перекупили. Я б про нього одне б згадав-свята була людина, він вже вмер, але саме вмер на форумі,і він вас заздалегідь всіх попереджав про піраміду ОВГЗ, а ніхто цього навіть не помітив. Висновки?
Маячня.Ксюхан известен как и Акуртино.Оба лыжники
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня