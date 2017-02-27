Додано: Пон 24 сер, 2020 17:47

Приховують правду?

Trast написав:

Ніяк, треба не бухати в свята, щоб не було так , як вчора.

Мізантроп, це креатура фіскала, він тутай бдить,

або шизік, хоча на другий варіант не схожий, більш на перший.

Бо ДС його ніколи не банив.

Дуже цікава людина-треба познайомитися вам.

Ви ж в одному місті живете.

Чого б вам не познайомитися?

П.С. А те, щр навіщували на Батька Чаї і їм подібні, вони не про нього.

Мені здається, що ДС і вигадав Оксану, бо не було трафіка на форуму.

Я і мій батько, до цього ніколи не був причепний.

Він писав ДС, але той не відповідав.

В 2016, якщо не змінює пам'ять форум перекупили.

Я б про нього одне б згадав-свята була людина, він вже вмер, але саме вмер на форумі,і він вас заздалегідь всіх попереджав про піраміду ОВГЗ,

а ніхто цього навіть не помітив.

Висновки?