Долярчик написав:

Приховують правду?написав:Ніяк, треба не бухати в свята, щоб не було так , як вчора.Мізантроп, це креатура фіскала, він тутай бдить,або шизік, хоча на другий варіант не схожий, більш на перший.Бо ДС його ніколи не банив.Дуже цікава людина-треба познайомитися вам.Ви ж в одному місті живете.Чого б вам не познайомитися?П.С. А те, щр навіщували на Батька Чаї і їм подібні, вони не про нього.Мені здається, що ДС і вигадав Оксану, бо не було трафіка на форуму.Я і мій батько, до цього ніколи не був причепний.Він писав ДС, але той не відповідав.В 2016, якщо не змінює пам'ять форум перекупили.Я б про нього одне б згадав-свята була людина, він вже вмер, але саме вмер на форумі,і він вас заздалегідь всіх попереджав про піраміду ОВГЗ,а ніхто цього навіть не помітив.Висновки?