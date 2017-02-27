Мизантрóп
Друзі, чи одна і таж людина?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 сер, 2020 17:49
Мизантрóп
Друзі, чи одна і таж людина?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 24 сер, 2020 17:50
Не пиши дурниць і видаляти нічого не прийдеться!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 24 сер, 2020 17:51
Дякую, це для мене важливо!
Немає ДС, немає і Оксани.
Думайте!
Додано: Пон 24 сер, 2020 17:52
Ще раз дякую!
Батько знав, що помре, бо все вже було задіяно, тому в останній рік його життя він писав тільки Правду, вгадуввав по курсу і писав свої прогнози, він лежав на ліжаку і писав.
Він так і помер з телефоном в руках.
Але ДС всі співчували, а моєму Батьку, хоча б хто 1 гривню тоді підкинув.
Я тоді зробив висновки.
І вони дуже не втішні для форумчан.
Так мало що ніхто не допоміг, ще ц зловтішаються.
Ще раз , це так Батько казав, проєкт Оксана-Чай, це проєкт ДС, але навіть ДС не очікував на трафік, який з цього вийшов.
Тому, коли так сталося, можна було робити, що завгідно і над мохм Батьком познущалися, замість, щоб допомогти.
Так про що тоді мені тут писати?
Робіть висновки.
Востаннє редагувалось Trast в Пон 24 сер, 2020 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 сер, 2020 17:57
Краще подякуйте мені в приват своїми думками про укр. іпотеку?
В чім Ваші побоювання що-до неї?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 24 сер, 2020 18:04
вообще оффтоп но люди которые носят покупают воду.... поступают не разумно, открою страшную тайну : есть грубо два економически выгодных промышленных метода фильтрации воды это осмос и ультрафильтрация, первый вид для всех вод, второй для минеральных, миниральными водами то есть лечебными считаються воды с концентрацией солей от 20-40 мг/литр, остальные питьевые, так вот все питьевые проходят осмос, что на входе по сути всеравно хоть канализация или первый контур охлаждения реактора, на выходе почти всегда идеал но чистый продукт, иногда конечно в крайних случаях (вода с реактора) понадобиться еще какая то минимальная предочистка, но в остальном для почти любой воды этого более чем достаточно, вся правда в том что "осмос" ценой $100 и $1000 фильтрует одинаково, и расходники к нему стоят копейки пусть максимум 100 грн раз в пол года, конечно можно вымахнуться и купить за 350, но качество воды от этого не улушчиться, у кого руки не из ж*** сможет сам заменить фильтры, установка ну пусть 1000 грн если гаечный ключь вам не знаком, срок службы 6 лет минимум, дольше бы прослужил, но уже разобрал то решил заменить. и себестоимость воды получаеться со всеми вытекающими от 10 до 15 коп за литр ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА, а не из ржавой цистерны
Додано: Пон 24 сер, 2020 18:12
Ого! Але Чай, наче, ще потім заходив пару раз?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 24 сер, 2020 18:16
Я не буду писати в Пріват, бо мій Батько казав мені-"живи відверто і насолоджуйся смаками того , що ти робишь, шо ти в цьому житті можешь зробити?
Звісно- тільки зрозуміти себе"
Це і є відпопідь на ваше запитання.
Те, що ви хочете-те і робіть, це і є життя і нікого не слухайте!
Мій Батько казав, що він вумний, не тому, що таким народився, а тому, що всиг бути щасливою людиною, треба розуміти, що мета-це не грощі, а те, що ти кохаєшь, це головне!
Якщо зітруть ці коментарі, то можете мене заблокувати навічно, мені не приємно ставлення адміністраціїї форуму до Батька і до мене.
Зтирайте і в довічнмй бан мене.
Бо я тоді буду сповільнений від зобов'язувань, які наклав на мене Батько-блюсти чистоту.
Тому Іринко, завтра вівторок, зтирай, це ж простіше, ніж подумати.
Востаннє редагувалось Trast в Пон 24 сер, 2020 18:37, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 24 сер, 2020 18:24
Дякую
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 24 сер, 2020 18:49
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
|