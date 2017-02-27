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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6267626862696270>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 258
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
69
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
17%
45
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:49

Мизантрóп
Друзі, чи одна і таж людина?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:50

  холява написав:Мизантроп , подскажите как так можно удалиться , чтобы не надо было писать "удалил " ???

Не пиши дурниць і видаляти нічого не прийдеться! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:51

  Долярчик написав:Приховують правду?
Trast написав:
Ніяк, треба не бухати в свята, щоб не було так , як вчора.
Мізантроп, це креатура фіскала, він тутай бдить,
або шизік, хоча на другий варіант не схожий, більш на перший.
Бо ДС його ніколи не банив.
Дуже цікава людина-треба познайомитися вам.
Ви ж в одному місті живете.
Чого б вам не познайомитися?
П.С. А те, щр навіщували на Батька Чаї і їм подібні, вони не про нього.
Мені здається, що ДС і вигадав Оксану, бо не було трафіка на форуму.
Я і мій батько, до цього ніколи не був причепний.
Він писав ДС, але той не відповідав.
В 2016, якщо не змінює пам'ять форум перекупили.
Я б про нього одне б згадав-свята була людина, він вже вмер, але саме вмер на форумі,і він вас заздалегідь всіх попереджав про піраміду ОВГЗ,
а ніхто цього навіть не помітив.
Висновки?

Дякую, це для мене важливо!
Немає ДС, немає і Оксани.
Думайте!
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:52

  Долярчик написав:
  холява написав:Мизантроп , подскажите как так можно удалиться , чтобы не надо было писать "удалил " ???

Не пиши дурниць і видаляти нічого не прийдеться! :)

Ще раз дякую!
Батько знав, що помре, бо все вже було задіяно, тому в останній рік його життя він писав тільки Правду, вгадуввав по курсу і писав свої прогнози, він лежав на ліжаку і писав.
Він так і помер з телефоном в руках.
Але ДС всі співчували, а моєму Батьку, хоча б хто 1 гривню тоді підкинув.
Я тоді зробив висновки.
І вони дуже не втішні для форумчан.
Так мало що ніхто не допоміг, ще ц зловтішаються.
Ще раз , це так Батько казав, проєкт Оксана-Чай, це проєкт ДС, але навіть ДС не очікував на трафік, який з цього вийшов.
Тому, коли так сталося, можна було робити, що завгідно і над мохм Батьком познущалися, замість, щоб допомогти.
Так про що тоді мені тут писати?
Робіть висновки.
Востаннє редагувалось Trast в Пон 24 сер, 2020 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:57

  Trast написав:
  Долярчик написав:
  холява написав:Мизантроп , подскажите как так можно удалиться , чтобы не надо было писать "удалил " ???

Не пиши дурниць і видаляти нічого не прийдеться! :)

Ще раз дякую!

Краще подякуйте мені в приват своїми думками про укр. іпотеку?
В чім Ваші побоювання що-до неї?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:04

  Игорь Алексеевич написав:ставки и на бутул. воду не хватит. :shock:

вообще оффтоп но люди которые носят покупают воду.... поступают не разумно, открою страшную тайну : есть грубо два економически выгодных промышленных метода фильтрации воды это осмос и ультрафильтрация, первый вид для всех вод, второй для минеральных, миниральными водами то есть лечебными считаються воды с концентрацией солей от 20-40 мг/литр, остальные питьевые, так вот все питьевые проходят осмос, что на входе по сути всеравно хоть канализация или первый контур охлаждения реактора, на выходе почти всегда идеал но чистый продукт, иногда конечно в крайних случаях (вода с реактора) понадобиться еще какая то минимальная предочистка, но в остальном для почти любой воды этого более чем достаточно, вся правда в том что "осмос" ценой $100 и $1000 фильтрует одинаково, и расходники к нему стоят копейки пусть максимум 100 грн раз в пол года, конечно можно вымахнуться и купить за 350, но качество воды от этого не улушчиться, у кого руки не из ж*** сможет сам заменить фильтры, установка ну пусть 1000 грн если гаечный ключь вам не знаком, срок службы 6 лет минимум, дольше бы прослужил, но уже разобрал то решил заменить. и себестоимость воды получаеться со всеми вытекающими от 10 до 15 коп за литр ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА, а не из ржавой цистерны
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:12

Ого! Але Чай, наче, ще потім заходив пару раз?

  Trast написав:
  Долярчик написав:
  холява написав:Мизантроп , подскажите как так можно удалиться , чтобы не надо было писать "удалил " ???

Не пиши дурниць і видаляти нічого не прийдеться! :)

Ще раз дякую!
Батько знав, що помре, бо все вже було задіяно, тому в останній рік його життя він писав тільки Правду, вгадуввав по курсу і писав свої прогнози, він лежав на ліжаку і писав.
Він так і помер з телефоном в руках.
Але ДС всі співчували, а моєму Батьку, хоча б хто 1 гривню тоді підкинув.
Я тоді зробив висновки.
І вони дуже не втішні для форумчан.
Так мало що ніхто не допоміг, ще ц зловтішаються.
Ще раз , це так Батько казав, проєкт Оксана-Чай, це проєкт ДС, але навіть ДС не очікував на трафік, який з цього вийшов.
Тому, коли так сталося, можна було робити, що завгідно і над мохм Батьком познущалися, замість, щоб допомогти.
Так про що тоді мені тут писати?
Робіть висновки.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:16

  Долярчик написав:Краще подякуйте мені в приват своїми думками про укр. іпотеку?
В чім Ваші побоювання що-до неї?

Я не буду писати в Пріват, бо мій Батько казав мені-"живи відверто і насолоджуйся смаками того , що ти робишь, шо ти в цьому житті можешь зробити?
Звісно- тільки зрозуміти себе"

Це і є відпопідь на ваше запитання.

Те, що ви хочете-те і робіть, це і є життя і нікого не слухайте!
Мій Батько казав, що він вумний, не тому, що таким народився, а тому, що всиг бути щасливою людиною, треба розуміти, що мета-це не грощі, а те, що ти кохаєшь, це головне!
Якщо зітруть ці коментарі, то можете мене заблокувати навічно, мені не приємно ставлення адміністраціїї форуму до Батька і до мене.
Зтирайте і в довічнмй бан мене.
Бо я тоді буду сповільнений від зобов'язувань, які наклав на мене Батько-блюсти чистоту.
Тому Іринко, завтра вівторок, зтирай, це ж простіше, ніж подумати.
Востаннє редагувалось Trast в Пон 24 сер, 2020 18:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:24

  Trast написав:
  Долярчик написав:Краще подякуйте мені в приват своїми думками про укр. іпотеку?
В чім Ваші побоювання що-до неї?

Я не буду писати в Пріват, бо мій Батько казав мені-"живи відверто і насолоджуйся смаками того , що ти робишь, шо ти в цьому житті можешь зробити?
Звісно- тільки зрозуміти себе"

Це і є відпопідь на ваше запитання.

Дякую
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:49

  Trast написав:
  Долярчик написав:Краще подякуйте мені в приват своїми думками про укр. іпотеку?
В чім Ваші побоювання що-до неї?

Я не буду писати в Пріват, бо мій Батько казав мені-"живи відверто і насолоджуйся смаками того , що ти робишь, шо ти в цьому житті можешь зробити?
Звісно- тільки зрозуміти себе"

Це і є відпопідь на ваше запитання.

Те, що ви хочете-те і робіть, це і є життя і нікого не слухайте!
Мій Батько казав, що він вумний, не тому, що таким народився, а тому, що всиг бути щасливою людиною, треба розуміти, що мета-це не грощі, а те, що ти кохаєшь, це головне!
Якщо зітруть ці коментарі, то можете мене заблокувати навічно, мені не приємно ставлення адміністраціїї форуму до Батька і до мене.
Зтирайте і в довічнмй бан мене.
Бо я тоді буду сповільнений від зобов'язувань, які наклав на мене Батько-блюсти чистоту.
Тому Іринко, завтра вівторок, зтирай, це ж простіше, ніж подумати.

Зображення
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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