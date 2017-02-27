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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6268626962706271>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 258
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
69
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
17%
45
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:54

  Trast написав:
  Долярчик написав:Краще подякуйте мені в приват своїми думками про укр. іпотеку?
В чім Ваші побоювання що-до неї?

Я не буду писати в Пріват, бо мій Батько казав мені-"живи відверто і насолоджуйся смаками того , що ти робишь, шо ти в цьому житті можешь зробити?
Звісно- тільки зрозуміти себе"

Це і є відпопідь на ваше запитання.

Те, що ви хочете-те і робіть, це і є життя і нікого не слухайте!
Мій Батько казав, що він вумний, не тому, що таким народився, а тому, що всиг бути щасливою людиною, треба розуміти, що мета-це не грощі, а те, що ти кохаєшь, це головне!
Якщо зітруть ці коментарі, то можете мене заблокувати навічно, мені не приємно ставлення адміністраціїї форуму до Батька і до мене.
Зтирайте і в довічнмй бан мене.
Бо я тоді буду сповільнений від зобов'язувань, які наклав на мене Батько-блюсти чистоту.
Тому Іринко, завтра вівторок, зтирай, це ж простіше, ніж подумати.

Дякую.
Якраз останніх 2р. я до цих думок і підходжу!

Досягнути ціль - це класно!
Йти дорогою до цілі - це класно!
Насолоджуватись життям - це дуже класно!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:03

  Мизантрóп написав:Зображення

Якшо Мішою, ти свою совість звешь, тоді я тебе розумію.
Бо на похоронах ДС і мого Батька ти , як був Миша, так ім і залишився, допомоги в грошах ніхто не дав.
І ти Миша, яка мала змогу допомогти.
Це відомо , що грошей в тебе є, але ти нікому не допоміг, хто ти після цього?
Востаннє редагувалось Trast в Пон 24 сер, 2020 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:04

  Долярчик написав:
  Trast написав:
  Долярчик написав:Краще подякуйте мені в приват своїми думками про укр. іпотеку?
В чім Ваші побоювання що-до неї?

Я не буду писати в Пріват, бо мій Батько казав мені-"живи відверто і насолоджуйся смаками того , що ти робишь, шо ти в цьому житті можешь зробити?
Звісно- тільки зрозуміти себе"

Це і є відпопідь на ваше запитання.

Те, що ви хочете-те і робіть, це і є життя і нікого не слухайте!
Мій Батько казав, що він вумний, не тому, що таким народився, а тому, що всиг бути щасливою людиною, треба розуміти, що мета-це не грощі, а те, що ти кохаєшь, це головне!
Якщо зітруть ці коментарі, то можете мене заблокувати навічно, мені не приємно ставлення адміністраціїї форуму до Батька і до мене.
Зтирайте і в довічнмй бан мене.
Бо я тоді буду сповільнений від зобов'язувань, які наклав на мене Батько-блюсти чистоту.
Тому Іринко, завтра вівторок, зтирай, це ж простіше, ніж подумати.

Дякую.
Якраз останніх 2р. я до цих думок і підходжу!

Досягнути ціль - це класно!
Йти дорогою до цілі - це класно!
Насолоджуватись життям - це дуже класно!

Починай з останнього твердження..
Trast
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:15

  Zebra написав:Индекс токена доллара к гривне на топовой украинской бирже криптовалют оторвался от налички и вновь приблизился к 28.
Зображення


а что за биржа?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:Ще раз дякую!
Батько знав, що помре, бо все вже було задіяно, тому в останній рік його життя він писав тільки Правду, вгадуввав по курсу і писав свої прогнози, він лежав на ліжаку і писав.
Він так і помер з телефоном в руках.
Але ДС всі співчували, а моєму Батьку, хоча б хто 1 гривню тоді підкинув.
Я тоді зробив висновки.


Траст, на моменте, я нечастый гость здесь... Не хочу копать глубже, однако, Вы просили???!!! Вот, сто процентов уверен - местные бы откликнулись!
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:27

[quote="5042870:Trast"][quote="5042864:Мизантрóп"]
...І ти Миша, яка мала змогу допомогти.
Це відомо , що грошей в тебе є, але ти нікому не допоміг, хто ти після цього?



Вибачте, але допомагати комусь чи ні - це особиста справа кожного. Ніхто Вам тут не винний. Часто навіть в одній сім'ї буває, що рідні не допомагають одне одному. Бог нам всім суддя.
Раджу не сподіватися на когось, а більше - на самого себе, тоді менше буде розчарувань.
П.С. По валюті завтра очікуємо зміцнення гривні :roll:
Востаннє редагувалось fler в Пон 24 сер, 2020 19:40, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:28

дарий,Вы должны))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:Бо я тоді буду сповільнений від зобов'язувань, які наклав на мене Батько-блюсти чистоту.
Тому Іринко, завтра вівторок, зтирай, це ж простіше, ніж подумати.

Остался вопрос, кто Ваш батько? Еще раз простите, давно не был...
в любом случае, алкоголь отца не вернет. :(
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:38

  fler написав:
  Trast написав:
  Мизантрóп написав:...І ти Миша, яка мала змогу допомогти.
Це відомо , що грошей в тебе є, але ти нікому не допоміг, хто ти після цього?


Вибачте, але допомагати комусь чи ні - це особиста справа кожного. Ніхто Вам тут не винний. Часто навіть в одній сім'ї рідні не допомагають одне одному. Бог нам всім суддя.
Раджу не сподіватися на когось, а більше - на самого себе, тоді менше буде розчарувань.
П.С. По валюті завтра очікуємо зміцнення гривні :roll:

Звістно! Тому ніхто і не прохав нікого,це душевне побажання кожного.
Але був здивований я не цим.
А тим, що такого душевного внутрішнього відчуття ні у кого не було.
Це дійсно дивно.
Бо, як відомо, грощі це тільки інструмент, грощі ніколи не можуть бути метою, бо це, як мріяти про цемент, коли ти хочешь збудувати будинок.
Тоді це зрозуміло.
А навіщо тобі цемент, якщо будувати нічого не прагнешь?
І чому не допомогти було сім'ї ДС, якшо була така змога?
Про себе я мовчу, бо ми нікого ніколи ні про що не прохали.
Це дійсно тільки особисте.
Питання було в їншому і ви це зрозуміли..
Тому це все таке.

По валюті- навпаки, зміцнення долара на 15 копійок вже в середу.
Востаннє редагувалось Trast в Пон 24 сер, 2020 19:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:45

Trast
за "те все таке" - отдельное - дякую! :)
дарий
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